Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 28 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 28 de octubre hasta las 14 horas:

· Pancartas con 'No a la violencia escolar' arropan a la familia de Sandra Peña por las calles de Sevilla

Jóvenes de colegios e institutos de toda Sevilla, acompañados de pancartas en las que se han podido leer consignas como 'Sandra no te olvidamos' y 'No a la violencia escolar' han salido este martes a la calle contra el 'bullyng'. También con aplausos han querido arropar a la familia de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en un centro de la ciudad. Sus padres, abuelo y tío, así como otros miembros de la familia, han acudido a la concentración. (Leer más https://acortar.link/zL1wBK)

· La Guardia Civil busca junto a Portugal a los tripulantes de la narcolancha que dejó un agente luso muerto en el Guadiana

La Guardia Civil de Huelva y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal mantienen activo un amplio dispositivo para localizar a los tripulantes de una narcolancha que el lunes por la noche embistió a la patrullera portuguesa en aguas transfronterizas del río Guadiana entre Huelva y Portugal y que causó el fallecimiento de un agente de la GNR y tres heridos del mismo cuerpo policial. (Leer más https://acortar.link/PCw42x)

· IU y Sumar registran sin Podemos la marca 'Por Andalucía' como partido político a unos meses de las elecciones andaluzas

Representantes de Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo han registrado como partido político ante el Ministerio del Interior la marca 'Por Andalucía', que fue con la que estas organizaciones concurrieron junto a Podemos y Alianza Verde a las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, tras la que obtuvieron cinco escaños en el Parlamento regional, compuesto de 109 asientos. (Leer más https://acortar.link/I6aDv2)

· El Juzgado prorroga hasta abril la investigación por fraccionamiento de contratos sanitarios en Cádiz y el SAS recurre

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto en el que acuerda prorrogar el plazo máximo de investigación judicial, hasta el 2 de abril de 2026, la instrucción abierta sobre el caso conocido como el de los contratos sanitarios en Cádiz, sobre posibles irregularidades en la contratación. Por su parte, el SAS ha presentado recurso de reforma pidiendo que la decisión de prorrogar el tiempo quede sin efecto. (Leer más https://acortar.link/Ui9KLu)

· A prisión por retener y agredir sexualmente en Benalmádena a una joven a la que conoció en una aplicación de citas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad malagueña de Benalmádena por, presuntamente, retener en su casa y agredir sexualmente a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. (Leer más https://acortar.link/G2eCd8)