Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 3 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 3 de noviembre, hasta las 19 horas:

· Puente prevé abrir con menos frecuencias la línea Madrid-Sevilla en máximo 10 días desde el permiso judicial

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo). (Leer más https://acortar.link/iOoyug)

· La Junta de Andalucía se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas al cierre de la línea de AVE por Urda

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado que se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas tras el cierre indefinido de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales. (Leer más https://acortar.link/Z88h0h)

· El padre del joven de Málaga fallecido en el accidente en Urda a Puente: "Que asuma de una santa vez la responsabilidad"

El padre del joven malagueño David Reina, fallecido en el accidente ferroviario en Urda (Toledo), ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "asuma de una santa vez la responsabilidad por no haber destinado los recursos necesarios para renovar y actualizar una infraestructura que por si hacía aguas por todos lados". (Leer más https://acortar.link/omX4lu)

· El alcalde de Sevilla ofrece antidisturbios para desalojar las Setas: "Sus peticiones sobre vivienda son una mentira"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ofrecido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla tanto la Policía Local como el Grupo de Actuación Rápida (GAR) para un posible desalojo de la acampada de las Setas de la Encarnación, tras la retirada de la situada en la Puerta del Sol de Madrid. (Leer más https://acortar.link/gTEjP9)

· Los dueños de Mayoral y Cosentino, los andaluces más ricos de España según Forbes

Los dueños de Mayoral y Cosentino son los andaluces más ricos de España, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España, situándose en el puesto 35 y 86 de la lista, respectivamente. Así, el propietario de Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza y familia, se sitúan en el puesto número 35 con 1.500 millones de euros. Por otro lado, la familia Cosentino es dueña del Grupo Cosentino, el mayor fabricante mundial de superficies de cocina, que cerró 2025 con 1.420 millones de facturación y prepara otros 350 millones de inversión hasta 2028. (Leer más https://acortar.link/otEeiO)