Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 2 de septiembre hasta las 14 horas:

. El paro sube en 1.756 personas en agosto en Andalucía hasta alcanzar los 592.611 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.756 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 592.611 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Andalucía (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones. (Leer más https://acortar.link/rUiJxM)

. Moreno afirma que Andalucía no asumirá quita de deuda: Es una "operación política para mantenerse Sánchez en el poder"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este martes que su Gobierno no va "a asumir" una condonación de la deuda de la comunidad autónoma que sólo responde a una "operación política" para que el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez, se mantenga en el "poder". (Leer más https://acortar.link/zXwiEu)

. Sindicatos y Marea Blanca se concentran con un "grito de auxilio" tras entregar 50.000 firmas en defensa de la sanidad

Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT han vuelto a protestar este martes junto a la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, frente a la oficina del censo electoral de Sevilla, donde según los convocantes, "más de 5.000 personas" se han manifestado en defensa de la sanidad pública andaluza. (Leer más https://acortar.link/RAN9hv)

. Investigan el hallazgo de un cadáver en un pozo de Vélez-Málaga por si se trata de un hombre desaparecido hace días

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras hallarse el cadáver de una persona en un pozo de la localidad malagueña de Vélez-Málaga con el fin de determinar si se trata de un hombre desaparecido desde hace varios días en dicho municipio y las causas de la muerte. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, quienes han apuntado que a lo largo de este martes se le practicará la autopsia al cuerpo, que fue hallado en la tarde de este pasado lunes tras el aviso de una persona. (Leer más https://acortar.link/eyCUJ5)

. Siete detenidos en Almería y Alicante acusados de facilitar tres embarcaciones para la entrada irregular de 80 inmigrantes

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Almería y otra más en Alicante acusadas de conformar un grupo criminal encargado de facilitar embarcaciones, motores y combustible a otras organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes que habría conseguido, mediante esta red de apoyo, la entrada irregular de 80 personas en España. (Leer más https://acortar.link/ZDaWwq)