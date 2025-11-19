Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 19 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 19 de noviembre hasta las 19 horas:

· El caso 'Mascarillas' de Almería eleva a cinco sus investigados, entre ellos dos hermanos del presidente de Diputación

La segunda fase de la trama 'Mascarillas' de Almería, que investiga presuntos contratos irregulares de obras y servicios para el cobro de comisiones desde la Diputación Provincial de Almería, contempla ya cinco investigados que se unen a los cinco detenidos de este martes, entre ellos dos hermanos del presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García. (Leer más 'https://acortar.link/yTJHrG')

· Montero critica la respuesta de Moreno al 'caso Mascarillas': "Lleva cinco años investigándose y no sabe nada"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, diga que "no conocía nada" del 'caso Mascarillas' en la Diputación de Almería cuando lleva "cinco años investigándose", y ha insistido en reclamarle explicaciones. (Leer más https://acortar.link/LWnb1N)

· El PP-A defiende su "actuación ejemplar desde el minuto uno" ante el caso Mascarillas en Almería

El PP-A ha defendido este miércoles su actuación "rápida y ejemplar" desde el "minuto uno" con la decisión de suspender cautelarmente de militancia al presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; al vicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares en el 'caso Mascarillas'. (Leer más https://acortar.link/7z3QON)

· El Papa pide permitir que la investigación sobre el obispo de Cádiz, acusado de abusos, "vaya adelante"

El Papa ha pedido este martes permitir que la investigación abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia sobre el que ha sido denunciado cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid), "vaya adelante". (Leer más https://acortar.link/1Fr3TT)

· Amama reclama a la Junta mamografía, ecografía y biopsia "en el mismo día" en caso de positivo en cáncer de mama

La Asociación Amama Sevilla ha hecho llegar a la Junta de Andalucía una batería de propuestas de cara al proyecto de Presupuestos 2026 una vez que su participación en la comisión de agentes sociales no contó con el apoyo del PP, con mayoría absoluta en la Cámara. Entre las medidas que plantean, Amama quiere que se "recupere la atención de acto único en caso de dar positivo en cáncer de mama: mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día". (Leer más https://acortar.link/7z3QON)