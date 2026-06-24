Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 24 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 24 de junio hasta las 14 horas:

· El Parlamento andaluz celebrará debate de investidura con Moreno de candidato los días 29 y 30 de junio

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles al presidente del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la Presidencia de la Junta, que este último gobierna en funciones desde las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, así como ha anunciado que va a proponer que el debate de investidura se celebre los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene. (Leer más https://acortar.link/TmJsLh)

· Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras diez horas suspendida por una incidencia eléctrica

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla ha quedado restablecida a primera hora de este miércoles, según ha informado Renfe en redes sociales, que también ha señalado que se recupera la circulación normal para los trenes Media Distancia y Cercanías que quedaron afectados. (Leer más https://acortar.link/NmmxQ3)

· El CIS prevé que el PP ganaría las elecciones generales en Andalucía casi tres puntos por encima del PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio. El documento recoge la intención directa de voto de los andaluces de cara a unas próximas elecciones generales. Según los datos publicados por el CIS y consultados por Europa Press, el PP ganaría con un 25,6% de los votos frente al 22,8% del PSOE, algo menos de tres puntos de diferencia. (Leer más https://acortar.link/GoYdLO)

· La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al caer desde un balcón en Almuñécar (Granada)

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al precipitarse este miércoles desde un balcón de un edificio en la localidad costera de Almuñécar (Granada), según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Un particular ha alertado al 112 al filo de las ocho de la mañana de que el joven yacía en el suelo tras caerse desde la terraza de este edificio situado en la calle de Livry-Gargan. (Leer más https://acortar.link/c3waaW)

· Condenada en Sevilla a nueve meses de prisión por empujar a un médico que impidió su paso a una zona restringida

La plaza número 10 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado a nueve meses de prisión a una mujer que "empujó fuertemente" a un médico de un centro sanitario de la capital andaluza al intentar entrar en una zona restringida de la consulta de urgencias y que este hombre impidiera su paso. (Leer más https://acortar.link/bzYe75)