Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 17 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 17 de octubre hasta las 19 horas:

· Concentración en Sevilla en apoyo a la familia de la menor suicidada tras sufrir acoso escolar: "No le hicieron caso"

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro. (Leer más https://acortar.link/h1x3cU)

· Muere un trabajador de 63 años tras caer desde el techo de la nave que reparaba en Los Palacios (Sevilla)

Un hombre de 63 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros de una nave en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Al parecer, se encontraba realizando labores de reparación del techo. (Leer más https://acortar.link/243PFz)

· Jerez (Cádiz), elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

La localidad gaditana de Jerez de la Frontera es la nueva Capital Española de la Gastronomía en 2026 después de haber superado en la final a Antequera, en la provincia de Málaga, que competía en esta pugna. (Leer más https://acortar.link/pchcs6)

· Abortado en Chipiona (Cádiz) un alijo de más de una tonelada de hachís con cinco detenidos

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este viernes a cinco personas tras evitar la introducción de un alijo de hachís por la costa de Chipiona (Cádiz), hacia donde se transportaba en una embarcación 27 fardos de hachís con un peso de más de 1.000 kilos. En la operación han incautado una embarcación semirrígida y un fusil de asalto municionado y listo para su uso. (Leer más https://acortar.link/NHg5gF)

· La Audiencia de Málaga absuelve a dos sacerdotes acusados de delito de incitación al odio contra migrantes y musulmanes

La Audiencia de Málaga ha absuelto a dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio por determinadas manifestaciones realizadas en artículos o programas de vídeo contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam. Además, también se absuelve al responsable de la web informativa en la que se publicaron esos artículos y presentador de los programas. (Leer más https://acortar.link/hK4ylE)