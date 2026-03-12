La Junta destaca una inversión de 126 millones en ejecuciones de obras hidráulicas en Huelva desde 2019

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, interviene desde su escaño en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado este jueves en el Parlamento el "compromiso" de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras hidráulicas del territorio onubense. Al respecto, ha destacado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha ejecutado y finalizado 31 obras hidráulicas en la provincia de Huelva desde 2019" por valor de 126 millones de euros.

Así lo ha manifestado durante el Pleno, cuestionado por el parlamentario onubense del PP Manuel Andrés González sobre las actuaciones impulsadas por la Consejería en materia de agua en la provincia. Al respecto, el consejero ha destacado que se han finalizado 31 obras y, de estas actuaciones, "once se refieren a depuración de aguas residuales urbanas, tres inciden en el abastecimiento y 17 están asociadas a sistemas de explotación y presas".

Fernández-Pacheco ha puesto en valor que, "en total, se trata de una inversión de 126 millones de euros en obras hidráulicas ejecutadas por este Gobierno en la provincia de Huelva". Sobre el futuro, el consejero ha anunciado que esta inversión "se incrementará aún más, al sumar los fondos que se destinan tanto a obras que están actualmente en ejecución y en licitación, como a los proyectos que viene impulsando la Junta en los últimos años".

Durante su intervención, Ramón Fernández-Pacheco ha apuntado que, "en contraste con la proactividad de la administración andaluza", el Gobierno de España "tiene pendientes en la provincia de Huelva numerosas obras hidráulicas" y ha lamentado esta situación porque "las infraestructuras del agua son vitales para el territorio onubense".

MEJORAS EN CARTAYA

Entre otras obras realizadas por el Gobierno autonómico, Fernández-Pacheco se ha referido a varias iniciativas que afectan al término municipal de Cartaya. En concreto, ha citado la ampliación de la capacidad del sifón 8 del canal del Piedras, la reducción de pérdidas de agua en la presa de Los Machos y las mejoras realizadas en arroyos cercanos a esta localidad.

En relación a nuevas actuaciones, el consejero ha explicado que está previsto licitar en 2026 la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Rompido. Como ha recordado, se trata de una obra "declarada de interés de la Comunidad Autónoma en 2010 que este Gobierno está impulsando para cumplir con el objetivo de calidad de las aguas".

Por su parte, Manuel Andrés González ha destacado que la "apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno "contrasta con lo que ocurrió durante años con los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía". "Lo que antes eran simples promesas, hoy ya son realidades", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que "entre las principales inversiones ya impulsadas figuran proyectos tan importantes como la estación depuradora de la playa de La Antilla, con una inversión de 23 millones de euros; la actuación en la Cuenca Minera con una inversión de 12 millones de euros, el colector de Cartaya con una inversión de 3,8 millones de euros, las obras de Fuenteheridos con una inversión de 1,2 millones de euros o la depuradora de aguas residuales de Cala con una inversión de 2,5 millones de euros".

"Hablamos de inversiones reales frente a las promesas del pasado del Partido Socialista y mientras que el Gobierno de Juanma Moreno cumple, no podemos decir, por desgracia, lo mismo del Gobierno de Sánchez y de Montero. Solo en Huelva, en ocho años de gobierno socialista en España no sabemos absolutamente nada del desdoble del túnel de San Silvestre, ni del canal de Triguero, ni de las obras de trasvase al Condado. Y lo que es más sangrante, no sabemos absolutamente nada de la presa de Alcolea. No solo no han hecho ni una sola obra, sino que ni siquiera han movido ni un solo papel para el comienzo burocrático de las mismas", ha remarcado.