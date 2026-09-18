Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 18 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 18 de septiembre, hasta las 19 horas:

· La Junta creará en octubre un comité de evaluación del SAS para iniciar la "mayor reforma y actualización" del sistema

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que en octubre iniciará los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la "mayor reforma y actualización" del sistema público de salud. (Leer más https://acortar.link/ZbLfiq)

· Montero urge explicaciones a Moreno por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" por la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha urgido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a dar "explicaciones inmediatas" por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" desde la administración autonómica. (Leer más https://acortar.link/oybmab)

· Detenida la madre de un alumno e investigado el padre por agresión a profesores en un IES de Coín (Málaga)

La Guardia Civil ha detenido a una persona y otra está investigada en ambos casos por su presunta relación con la agresión al profesorado del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) por parte de familiares de un alumno, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que la persona detenida es la madre del alumno, mientras que el investigado es el padre. Los hechos sucedieron sobre las 14,25 horas de este pasado jueves. (Leer más https://acortar.link/i2Os8Y)

· Detenido el presunto responsable del asesinato de la estudiante de la UGR Claudia Tacoronte en Morelos (México)

El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. (Leer más https://acortar.link/NnNOaQ)

· Un nuevo temblor de magnitud 2,9 se deja sentir entre la población de Granada y su área metropolitana

Un nuevo temblor de magnitud 2,9 mbLg se ha dejado sentir ampliamente entre la población a las 13,55 horas este viernes en la ciudad de Granada y en los municipios de su área metropolitana. Así se deduce de la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que señala, tras el cálculo revisado, que el terremoto ha sido superficial y ha tenido epicentro al suroeste de la localidad de Ogíjares. (Leer más https://acortar.link/Klsw3z)