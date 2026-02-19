Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 20 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 20 de febrero hasta las 19 horas:

· El comisario de Agricultura promete toda la ayuda posible a Andalucía para daños del temporal en el campo que Moreno cifra en más de 3.000 millones

El comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a "hacer todo lo posible para ayudar" a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a "más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola", según estimaciones de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/cAS4MT)

· Andalucía mantiene a 698 desalojados por las borrascas con 119 carreteras afectadas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que son 698 los desalojados en la comunidad como consecuencias del tren de borrascas de que Andalucía empieza a recuperarse. La cifra de desalojados es, por provincias, de 449 en Cádiz; 133 en Granada; 79 en Jaén; 31 en Córdoba y seis en Sevilla. En cuanto a las carreteras, son 119 las que aún permanecen afectadas. (Leer más https://acortar.link/Qplxeg)

· Níjar (Almería) aprueba con el voto de Vox y PP impedir el acceso a dependencias municipales con burka o niqab

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten "parcial o totalmente el rostro" salvo por razones médicas o de seguridad laboral. (Leer más https://acortar.link/Xn2m8v)

· La conexión de tren Sevilla-Huelva vuelve a suspenderse en menos de 24 horas por una nueva incidencia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha vuelto a quedar suspendida debido a una incidencia en "los sistemas de electrificación". La avería se produce después de que el servicio quedara restablecido a primera hora de este jueves tras un problema de la misma naturaleza registrado en la tarde del miércoles. (Leer más https://acortar.link/aOWh0q)

· El Gobierno replica a Moreno que "no le compete" crear una comisión de seguimiento sobre Adamuz: Es una "sobreactuación"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), incurre en una "sobreactuación" al anunciar la creación de una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero cuando "no le compete" investigar este siniestro que, además, ya está siendo objeto de una investigación "independiente". (Leer más https://acortar.link/B027HZ)