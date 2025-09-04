Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 5 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 5 de septiembre hasta las 19 horas:

· Citada a declarar en los juzgados de Granada Juana Rivas el 30 de octubre por supuesta sustracción de su hijo menor

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha citado a declarar el próximo 30 de octubre como investigada a Juana Rivas después de que, el pasado 24 julio, la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial estimara parte del recurso planteado por el italiano Francesco Arcuri contra el archivo de una denuncia que presentó contra su expareja y madre de sus hijos por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores. (Leer más https://acortar.link/yP2GMP)

· Muere una niña de 11 años en Sevilla tras caer desde la terraza de su piso en la barriada Juan XXIII

Una niña de 11 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras precipitarse desde la terraza de su domicilio familiar, ubicado en la barriada Juan XXIII de Sevilla; en principio, ha sido víctima de un accidente, si bien la Policía Nacional está investigando lo sucedido. (Leer más https://acortar.link/Q1TTFw)

· Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad con origen y destino en Madrid

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo. (Leer más https://acortar.link/rJryB6)

· Cierre preventivo en Sevilla de los jardines del Real Alcázar y el parque de Miraflores tras aparecer aves muertas

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado hoy el cierre preventivo de los jardines del Real Alcázar y del parque de Miraflores después de que hayan aparecido en ambos lugares aves muertas, incluyendo una pava real y un pato en el Real Alcázar, y tres gansos en el parque de Miraflores. (Leer más https://acortar.link/BajYvZ)

· Cruz Roja atiende en Almería a 123 migrantes llegados en patera en apenas 36 horas

Un total de 123 personas han sido atendidas entre la jornada de este miércoles y en lo que va de jueves por los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja en Almería. Fuentes de la entidad han precisado a Europa Press que en lo que va de jornada se han producido cuatro activaciones para atender a un total de 50 personas que han sido localizadas por los servicios de emergencias y las autoridades en el litoral almeriense. (Leer más https://acortar.link/t52RvZ)