Cinco queserías granadinas acuden al International Cheese Festival de Córdoba de la mano de 'Sabor Granada'

Granada está representada en esta feria por cinco empresas: Quesería Las 3R de Maracena; Los Quesos Juanita de Padul; Collados Quesería de Huéscar; Quesería Cortijo El Aserradero de Alhama de Granada; y Quesería Motril. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada participa con fuerza en el 'Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival' y en la 38 edición de los 'World Cheese Awards', el escaparate gastronómico mundial más importante del año para el sector. Un total de cinco queserías granadinas asisten bajo el paraguas de la marca provincial 'Sabor Granada', impulsada por la Diputación, para mostrar la riqueza agroalimentaria de la provincia entre más de 5.000 quesos llegados desde los cinco continentes.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria, Empleo y Portavocía Adjunta, Antonio Díaz, ha destacado que Granada llega a esta "cita pisando fuerte, con el orgullo de lo nuestro y la mirada puesta en el mundo". "Formar parte de 'Sabor Granada' significa exactamente esto, compartir una identidad, defender un proyecto colectivo que fija la población en nuestro medio rural y abrir nuevas oportunidades de comercialización", ha dicho.

Además, el diputado ha añadido que en un evento de esta naturaleza, en un contexto internacional, la representación granadina pone en valor el queso como un producto que trasciende la propia gastronomía.

"Lejos de ser una simple receta o una elaboración técnica, el queso se erige como un embajador inmejorable del territorio y del saber hacer rural. Detrás de cada cuña existe un vínculo inquebrantable con el paisaje y la tierra, respaldado por generaciones de experiencia, tradición ganadera y el esfuerzo de familias enteras dedicadas a preservar la identidad de su entorno", asegura Díaz.

Granada está representada en esta feria por cinco empresas llegadas desde el conjunto de la geografía de la provincia. La Quesería Las 3R de Maracena, que recupera recetas tradicionales trabajando de manera excelente la leche de cabra murciano-granadina.

También asiste Los Quesos Juanita de Padul, que aportan la enorme experiencia y la personalidad única de la tradición quesera del Valle de Lecrín. Y Collados Quesería de Huéscar, que ha sabido combinar el legado de los maestros queseros con maduraciones innovadoras que incluyen nueces, pistacho o pimentón.

Otra asistente es la Quesería Cortijo El Aserradero de Alhama de Granada, testimonio vivo de tres generaciones, cuida su propia ganadería para elaborar curados y quesos aromatizados premiados internacionalmente. Y, por último, la Quesería Motril, que traslada a sus quesos puros de cabra todo el carácter y la esencia del Mediterráneo.

Este prestigioso evento está promovido y organizado por el Instituto del Queso, entidad independiente que ejerce también la secretaría técnica del concurso internacional en España. Su comité de dirección cuenta con una sólida alianza institucional en la que participan el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, garantizando el mayor impacto estratégico, comercial y de posicionamiento para todos los productores asistentes.