Hasta cinco seísmos sentidos este viernes en Granada y su área metropolitana, uno de magnitud 2,2

Imagen del mapa sísmico de Granada a 4 de septiembre de 2026. - IGN

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco terremotos se han sentido este viernes en Granada y su área metropolitana, el más intenso de ellos de magnitud 2,2 a las 15,17 horas y reportado como sentido con intensidad 'débil' o 'apenas sentido' en la capital y prácticamente todo el área metropolitana de la ciudad de Granada.

Así se desprende de la información publicada en la tarde de este viernes en la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, y que también da cuenta de otros cuatro seísmos sentidos en lo que va de jornada.

Así, de los más de treinta terremotos registrados, se reporta el primero de este viernes como sentido por la población a las 4,59 de la madrugada con epicentro en Churriana de la Vega, de intensidad 1,5 mbLg, y a tres kilómetros de profundidad; otro con epicentro a nueve kilómetros en La Zubia de 1,4 mbLg a las 6,50 horas; uno en Maracena de 1,6 a las 9,48 y con epicentro a siete kilómetros de profundidad; y otro en Ogíjares a las 11,20 horas de magnitud 1,5 y a 13 kilómetros de profundidad.

Los terremotos continúan haciendo temblar la tierra en la provincia de Granada en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto y que a final de ese mes ya superaba los 1.400 seísmos con más de 120 sentidos por la población, especialmente en Granada y la zona sur de su cinturón metropolitano. Los más alarmantes para los ciudadanos y que causaron daños en edificios e incluso el desalojo de viviendas se produjeron los días 15 y 18 de agosto, de madrugada y por la mañana, respectivamente, y alcanzaron una magnitud de Mw 4,8.