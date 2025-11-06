Cinema25 acogerá un encuentro sobre la experiencia cordobesa en el documental 'Ellas en la ciudad'

Vecinas junto a Reyes Gallegos, la directora del documental 'Ellas en la ciudad' y quien protagonizará la sesión 'Ellas en Córdoba'. - RECORD

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Cine de Córdoba, Cinema25, recibirá en el marco de Cinema Talks a Reyes Gallegos, la directora del documental 'Ellas en la ciudad', quien protagonizará la sesión 'Ellas en Córdoba'. Este encuentro en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) culminará con una ruta guiada por los orígenes de este celebrado proyecto.

Según ha informado la organización, el día 25 de noviembre Reyes Gallegos, directora y arquitecta especializada en urbanismo y paisaje, estará en las sesiones de Cinema Talks para hablar del trabajo urbanístico que fue la semilla del documental y del reflejo que tuvo en Córdoba, en la barriada de San Martín de Porres.

'Ellas en Córdoba' tiene como objetivo mostrar la experiencia de Gallegos realizando este trabajo de campo en la ciudad; su testimonio irá acompañado de los vídeos grabados por ella misma en aquel momento.

Reyes Gallegos se encontrará con el público en la Caja Negra del C3A el 25 de noviembre a las 11,30 horas y conversará con la periodista Marta Jiménez. Asimismo, este encuentro culminará con una visita guiada al punto neurálgico donde nació este relevante trabajo. Esta actividad cuenta con entrada libre hasta completar aforo y tiene lugar gracias a la colaboración de la Fundación Arquitectura Contemporánea junto al C3A.

CIUDAD VIVA

El documental 'Ellas en la ciudad' (Movistar+, 2025) es "una joya que rescata la memoria fundamental e invisible de las primeras pobladoras de los barrios de la periferia sevillana, por aquel entonces islas desconectadas de la ciudad".

Parte del origen de este trabajo reside en un taller que Gallegos desarrolló en Córdoba, bajo el nombre de Ciudad viva, en la barriada de San Martín de Porres, hace 15 años de la mano de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

Los relatos de estas mujeres hablan de género, cuidados, urbanismo, educación y luchas políticas. Sus testimonios son imprescindibles para conocer, desde la perspectiva de género, el patrimonio cultural de nuestro país y la transformación de las ciudades en los últimos 50 años.

'Ellas en la ciudad' se presentó en un pase especial en la 28 edición del Festival de Málaga y desde entonces no han cesado sus proyecciones en diferentes puntos a nivel nacional.

La Semana del Cine de Córdoba es una actividad organizada por la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba (Record), que cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento como patrocinador principal y con Junta de Andalucía, Diputación y Fundación Cajasur como patrocinios colaboradores, además de Off Escac, UniEléctrica, SP Group y Hammam Al Ándalus como partners estratégicos.