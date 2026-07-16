El Circuito Provincial de Ajedrez recorrerá once municipios de la provincia de Granada

Presentación del Circuito Provincial de Ajedrez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha puesto en marcha el VI Circuito Provincial de Ajedrez, que recorrerá once municipios de la provincia entre los meses de julio y noviembre con el objetivo de fomentar y consolidar la práctica de este deporte, apoyar el trabajo que desarrollan las escuelas y clubes y facilitar la participación de jugadores de todas las edades.

El circuito, que se recupera tras seis años sin celebrarse, está organizado por la institución provincial junto a los ayuntamientos sede y cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Ajedrez.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, que ha presentado la iniciativa junto al delegado de la Federación Andaluza de Ajedrez en Granada, José Luis Lorente, ha señalado que "el Circuito Provincial de Ajedrez representa el compromiso de la Diputación con un deporte que fomenta valores tan importantes como la concentración, el esfuerzo, el respeto y la convivencia".

El calendario del VI Circuito Provincial de Ajedrez comenzó el pasado 12 de julio en Padul, primera sede de esta edición, y continuará el 19 de julio en Deifontes, el 16 de agosto en Bubión, el 23 de agosto en Guadix, el 6 de septiembre en Atarfe y el 13 de septiembre en Gualchos.

Seguirá el 4 de octubre en Motril, el 12 de octubre en La Zubia, el 8 de noviembre en Pampaneira, el 15 de noviembre en Cijuela y concluirá el 22 de noviembre en Castilléjar, donde además tendrá lugar la entrega de premios y la gala de clausura del circuito.

Cada torneo será valedero para el sistema ELO de la Federación Andaluza de Ajedrez y estará abierto a cualquier persona, sin límite de edad, sexo o nacionalidad, con un máximo inicial de 120 participantes por sede.

El circuito contempla nueve categorías, desde Sub-8 hasta General, además de las modalidades Femenina, Local y Supra 50, y premiará tanto los resultados de cada torneo como la clasificación final del circuito.

El VI Circuito Provincial de Ajedrez estará compuesto por once torneos, que se disputarán mediante sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada.

Para la clasificación final se contabilizarán los seis mejores resultados obtenidos por cada participante, mientras que la prueba de clausura otorgará una puntuación doble.

Además, todos los participantes de la categoría Sub-8 recibirán una medalla conmemorativa y los mejores clasificados optarán a premios por sede y por circuito.