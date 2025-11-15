El Círculo Tecnológico se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Tecnológico de Granada se convierte en un nuevo aliado de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, sumándose así al amplio tejido institucional, empresarial y social que ya respalda este proyecto estratégico para el futuro de la ciudad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha querido trasladar en una nota "su satisfacción" por la incorporación de este ente que agrupa a empresas y profesionales del sector digital de la ciudad y cuyo apoyo viene a "reforzar el vínculo entre cultura y tecnología como motor de desarrollo para la ciudad, atracción de talento y proyección internacional de la candidatura".

"Granada es historia, patrimonio y creación artística, pero también es innovación, ciencia y talento digital. La candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 supone una excelente oportunidad para mostrar esta realidad plural, y en la que el apoyo del Círculo Tecnológico confirma que la cultura es hoy un proyecto compartido que impulsa bienestar, desarrollo y cohesión social", ha indicado la regidora, quien ha destacado "el peso creciente del ecosistema tecnológico en la configuración de la identidad contemporánea de la ciudad".

El presidente del Círculo Tecnológico de Granada, Josep Roig, ha subrayado la necesidad de integrar cultura y tecnología como ejes de desarrollo de Granada y ha animado a todas las empresas que forman parte del ente a sumarse también a este proyecto.

"Nuestro sector nace en un entorno creativo y abierto, directamente conectado con las Universidades, los centros de investigación y la propia identidad cultural de la ciudad. Apoyar esta candidatura significa reconocer que el talento digital también forma parte del patrimonio vivo de Granada. Queremos contribuir a que 2031 sea el año en el que nuestra ciudad muestre al mundo su capacidad para innovar también desde la cultura".

La adhesión del Círculo Tecnológico de Granada llega en un momento de especial relevancia para el ecosistema tecnológico local, coincidiendo con la celebración esta semana de la Gala Anual 11/11 'Impact', que en esta edición ha abordado el papel de la sostenibilidad en el futuro de las organizaciones y ha contado con la participación de ponentes destacados del movimiento B Corp, referente internacional en la transformación hacia modelos empresariales más humanos, competitivos y responsables.

Con esta incorporación, la candidatura a Granada Capital Europea de la Cultura 2031 continúa sumando apoyos transversales y consolidando un proyecto integrador cimentado también en el talento, la investigación y la capacidad de innovar.