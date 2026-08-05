La ciudad de Granada despide emocionada al gran maestro de la guitarra flamenca Pepe Habichuela

Llegada del féretro a la capilla ardiente del guitarrista Pepe Habichuela instalada en el Teatro Isabel La Católica de Granada. A 5 de agosto de 2026 - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada ha despedido este miércoles al gran maestro de la guitarra flamenca Pepe Habichuela. La capilla ardiente del inolvidable y aclamado artista del Sacromonte ha permanecido instalada durante la tarde-noche en el Teatro Isabel la Católica de la capital nazarí donde autoridades, personalidades, artistas y cientos de vecinos de Granada han dado el último adiós a este genio que falleció en Madrid el pasado martes a los 82 años de edad.

La familia del guitarrista, con casi todos sus integrantes dedicados también al mundo del flamenco, ha estado ampliamente representada en este encuentro previo a la despedida final al maestro que tendrá lugar este próximo jueves con su sepelio en el cementerio granadino de San José.

El mundo de la cultura en general y del flamenco en particular también ha estado representado en esta capilla ardiente instalada sobre las tablas de un escenario. Por allí han pasado quienes conocieron, trabajaron y compartieron proyectos y amistad con el guitarrista del Sacromonte y han querido acompañar en este día de duelo, despedida y homenaje a la familia Carmona. Mariquilla o Carmen Linares han estado entre los asistentes.

El guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela (Granada, 1944), falleció este pasado martes a los 82 años de edad en Madrid tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad.

El músico fue galardonado con la medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y el Gobierno le concedió el pasado febrero la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, y le describió como "una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea".

Miembro destacado de una histórica saga gitana de músicos granadinos, fue nieto, hijo, hermano, padre y tío de flamencos. Su obra ha sido fundamental en la evolución de este género musical desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Compartió escenarios y proyectos con artistas de la talla de Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y el también granadino Enrique Morente.

Su toque, arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

A lo largo de su trayectoria, el guitarrista se interesó por rodearse de nuevos talentos y de artistas vanguardistas y contribuyó a presentar a las nuevas generaciones, con artistas como Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.

Junto a su aportación estrictamente artística, resulta especialmente significativa su labor de defensa, dignificación y transmisión de la cultura gitana, avalada por el Premio de Cultura Gitana a la Música, concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana.