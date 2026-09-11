La ciudad de Granada, preparada para dos intensas jornadas de La Vuelta con destacadas afectaciones en la movilidad

La ciudad de Granada está preparada para acoger dos intensas jornadas de La Vuelta Ciclista a España con importantes afectaciones a la movilidad y un ingente dispositivo coordinado de servicios municipales. - UNIPUBLIC/CXCLING CREATIVE AGENCY/TONI BAIXAULI

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para vivir este sábado y domingo dos intensas jornadas con motivo del paso de La Vuelta por la ciudad nazarí que tendrán especiales afectaciones a la movilidad y que suponen un ingente esfuerzo de despliegue y coordinación de servicios del Ayuntamiento que este viernes ha dado a conocer el concejal portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, junto al edil de Mantenimiento, Francisco Almohalla.

Las principales afectaciones comienzan el sábado, cuando la etapa 20 realizará dos pasos por Granada. En el primero, los ciclistas accederán desde Cenes de la Vega por Carretera de la Sierra, seguirán por rotonda Duque San Pedro de Galatino y Puente Verde para tomar luego la avenida de Cervantes, José Tamayo, paseo Laguna de Cameros y carretera de Huétor Vega. El segundo paso se producirá desde los túneles de la A-395, con descenso hacia la rotonda de Laguna de Cameros y continuación nuevamente hacia la carretera de Huétor Vega.

El paso de la caravana publicitaria será en torno a las 12,25 horas, el corte completo del itinerario desde las 13,30 horas, el primer paso de los corredores entre 14,15 y 14,20 horas y el segundo entre las 15,00 y las 15,20 horas. Como medida previa, Carretera de la Sierra deberá permanecer libre de vehículos desde las 10,00 en ambos lados, entre los puentes de los túneles del Serrallo y la rotonda Duque San Pedro de Galatino. Profesor Motos Guirao deberá quedar libre a partir de las 12,00 en el tramo señalizado.

La jornada del sábado enlazará directamente con la preparación de la gran final del día siguiente. A las 20,00 horas se cortarán Paseo del Salón y Paseo de la Bomba para permitir el montaje de la infraestructura de meta. El cierre se mantendrá durante la noche y hasta la finalización de la prueba del domingo.

El domingo tendrá lugar la 21 y última etapa, Granada-Granada, de 111 kilómetros, con un trazado que atravesará varios puntos de la capital y que exigirá cortes progresivos desde primera hora. La salida neutralizada será desde Carrefour Granada para continuar por Padre Francisco Palau y Quer y Fernando de los Ríos y abandonar inicialmente la ciudad por Armilla.

El trazado volverá a acceder por avenida del Conocimiento, Torre de Comares y La Sultana hasta enlazar con la A-395 hacia Huétor Vega. Tras recorrer el área metropolitana, el pelotón regresará a Granada por la N-432, avenida de Andalucía, rotonda Francisco Pradilla y Camino de Ronda. Desde ahí comenzará el circuito urbano.

El circuito grande, que se hará en dos ocasiones, será por Camino de Ronda, Fuente Nueva, Severo Ochoa, avenida de la Constitución, Triunfo, Gran Vía, Isabel la Católica, Reyes Católicos, Puerta Real y Acera del Darro. Desde allí continuará por Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Cuesta Escoriaza, Cuesta del Caidero, Antequeruela Baja, Paseo del Generalife, La Sabica y avenida Santa María de la Alhambra, antes de descender hacia Carretera de la Sierra, rotonda Duque San Pedro de Galatino, Puente Verde, Paseo de los Basilios, Puente Blanco, Paseo del Violón, Plaza Rotary, rotonda Aviación Española y Camino de Ronda.

Después comenzará el circuito pequeño, que se hará dos veces. Desde Camino de Ronda irán hacia Recogidas, Puerta Real y Acera del Darro para enlazar de nuevo con Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Cuesta Escoriaza, Cuesta del Caidero, Antequeruela Baja, Generalife, Sabica y Santa María de la Alhambra, continuando por Carretera de la Sierra, Puente Verde, Basilios, Puente Blanco, Violón y Camino de Ronda. La tercera vuelta concluirá finalmente en la meta del Paseo del Salón.

CORTES PROGRESIVOS DESDE LAS 7,00 HORAS DEL DOMINGO

El dispositivo contempla cortes progresivos a lo largo de del domingo. A las 7,00 se cerrarán Paseo del Salón y Paseo de la Bomba desde Fuente de las Granadas hasta rotonda Duque San Pedro de Galatino; Recogidas desde Camino de Ronda hasta Puerta Real; Reyes Católicos entre Isabel la Católica y Puerta Real; Acera del Darro desde Puerta Real hasta Puente Blanco; y todo Paseo de los Basilios. Gran Vía quedará reservada al transporte público.

A las 9,00 horas se añadirán los cortes de Profesor Tierno Galván, SOS del Rey Católico y Poeta Manuel de Góngora, además de avenida Pablo Picasso en el tramo comprendido entre Camino Bajo de Huétor y avenida de Dílar. A las 14,00 horas se cerrará el circuito urbano y, desde las 15,30 horas, quedará cortado el itinerario completo de la carrera. La caravana publicitaria accederá a las 16,00 horas y la entrada de los ciclistas por avenida de Andalucía será a las 16,50 horas.

La llegada a meta se producirá entre las 19,00 y las 19,30, momento a partir del cual comenzará el desmontaje. El restablecimiento general del tráfico se estima para las 23,00 horas.

Policía Local ha señalado como zonas de especial atención al estacionamiento Acera del Darro, Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Carretera de la Sierra, Paseo de los Basilios, Paseo de la Sabica, Poeta Manuel de Góngora, Pablo Picasso, Paseo del Violón, Camino de Ronda, Recogidas, Fuente Nueva, Callejón de Arenas, Profesor Motos Guirao, Profesor Tierno Galván y Antonio Dalmases, además de los espacios reservados para equipos y vehículos de la organización.

En cuanto al transporte público, el sábado 12 se verán afectadas ocho líneas de autobús urbano en distintos momentos del día. Entre las 13,30 y las 14,30 horas , por el paso de la carrera, habrá modificaciones en las líneas 9, 11, 13, 33, S0 y S2. Y desde las 20,00 horas del sábado y hasta las 23,30 horas del domingo habrá afectaciones en las líneas 9, 13, 33, C30 y C32.

El domingo 13 será la jornada con mayor incidencia, con 19 líneas afectadas a lo largo del día: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 33, N1, N3, N5, N9, S0, S2, C30, C31, C32 y C35.

MÁS DE 230 EFECTIVOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Saavedra ha destacado especialmente "el importante esfuerzo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil para que la carrera pueda desarrollarse con todas las garantías y, al mismo tiempo, para mantener plenamente operativa la capacidad de respuesta de los servicios municipales ante cualquier emergencia".

Para la etapa final, el dispositivo contempla 130 componentes de Policía Local. A ellos se suman 79 integrantes de Protección Civil. Por la mañana, Policía Local prevé siete unidades para distintas tareas y por la tarde se desplegarán cinco unidades, además de un recurso específico en Profesor Motos Guirao.

El SPEIS de Granada contará con 25 efectivos de Bomberos, distribuidos entre los parques Norte y Sur. En total, la planificación disponible recoge 234 efectivos y voluntarios entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

El domingo se constituirá un CECOP en las inmediaciones de la zona de meta para tener a todos operativos coordinados y el evento controlado.

El Ayuntamiento ha trabajado durante los días previos en la puesta a punto de las calles por las que discurrirá la carrera, con actuaciones de Mantenimiento para mejorar las condiciones del firme y corregir pequeños desperfectos. "Son trabajos que quizá no se ven cuando llega el pelotón, pero forman parte de todo lo que implica preparar una ciudad para una prueba de estas características. No se trata únicamente de cortar calles el día de la carrera, sino de trabajar con antelación para que todo el recorrido esté en condiciones", ha dicho el edil.

Saavedra ha agradecido "el enorme trabajo de todos los empleados municipales y servicios implicados" y ha incidido en su petición de paciencia y colaboración a los granadinos.

"Sabemos que un acontecimiento de estas dimensiones implica afecciones y molestias, especialmente en la movilidad, y por eso pedimos comprensión, que se planifiquen los desplazamientos, que se atienda a la señalización y que se sigan las indicaciones de Policía Local".