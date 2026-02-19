La ciudadanía de Granada conoce la labor de los perros guía de la ONCE

Demostración de la cita 'Mucho más que un perro' con el delegado de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, a la izquierda en la imagen - ONCE

ARMILLA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) ha realizado este martes en Armilla, en el área metropolitana de Granada, una exhibición en la que ha mostrado a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales para ser uno de los elementos fundamentales en la autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', más de 400 personas, procedentes de distintos centros educativos y ciudadanía en general, fueron testigos en la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por estos animales junto a los instructores de movilidad Miguel Gómez y Cristóbal Jurado, que estuvieron acompañados por Senda y Malibú.

Ambas mostraron en un circuito cómo es el proceso de adiestramiento para que los perros puedan salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, buscar puertas o permanecer en una cafetería o en cualquier medio de transporte a los pies de una persona ciega como Cristina González y María José Ortega, usuarias de perro guía de Granada, que explicaron cómo es su vida diaria junto a Mochi o Flurry, según ha informado la FOPG en una nota de prensa.

También participaron y fueron guiados a ciegas por un perro el delegado territorial de Sanidad de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos; la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores de la capital granadina, Amparo Arrabal; y la edil de Servicios Sociales, Fiestas, Educación y Gobernación de Armilla, Francisca Fernández.

Estuvieron acompañados por la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera, entre otras autoridades. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las distintas etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y retirada) y repasaron algunos consejos para saber cómo comportarse ante un perro guía.

El primero de ellos es que no se les ofrezca ningún tipo de comida a los perros, ya que pueden tener alguna intolerancia alimentaria y se les puede provocar un problema digestivo que perjudique su salud y bienestar, además de alterar el apoyo diario que le brinda a la persona ciega a la que acompaña.

También recordaron la importancia de no distraer la atención del perro mientras caminan junto a una persona ciega, una acción que realizan gustosamente, pero que requiere de su concentración para garantizar su seguridad. Otro de los consejos para la ciudadanía es que aquellas personas que tienen perros de compañía no los dejen sueltos si hay un perro guía cerca, y los mantengan siempre controlados a su lado.

Los perros guía también disfrutan de muchos momentos de descanso y esparcimiento, pero es importante respetar su labor mientras van guiando, y dejar el juego y los saludos para cuando no lleven el arnés. Además, si se quiere dar alguna indicación a la persona ciega, cabe recordar que nunca se debe tirar de la correa ni del arnés del perro. Simplemente, hay que dirigirse a ella, preferiblemente, por su lado derecho, el contrario al perro.

También se resaltó que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente, en toda España, el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público, un aspecto que a veces genera problemas ante el desconocimiento de la sociedad.

En sus 35 años de historia, la FOPG ha entregado cerca de 4.000 perros, siendo más de mil los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos de nuestro país. En Andalucía hay 180 perros guía en activo, 29 de ellos en Granada.

Más de 6.000 personas asistieron en 2025 a las exhibiciones de perro guía de la ONCE por diez ciudades españolas. Este año serán once las localidades que acogerán este evento que cuenta con la colaboración de CaixaBank y Fundación "la Caixa".