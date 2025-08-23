El Club Skal se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031

GRANADA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Club Skal de Granada, con más de 60 años de historia vinculada al turismo de la ciudad, ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031. La incorporación de esta entidad, junto al apoyo explícito de Skal Internacional Europa, refuerza uno de los pilares fundamentales de la candidatura, que es la sostenibilidad turística como motor de desarrollo cultural y social.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado esta adhesión subrayando que "el respaldo del Club Skal refuerza una visión de ciudad comprometida con un turismo responsable, sostenible y plenamente alineado con los valores europeos".

"Granada no solo es patrimonio, historia y arte, también es hospitalidad, innovación y futuro, y el Club Skal representa ese espíritu de apertura y colaboración internacional que queremos proyectar al mundo", ha afirmado Carazo.

Ha destacado además que "sumar a una entidad tan arraigada como el Club Skal, que ha trabajado durante décadas por la promoción de Granada en el mundo, es dar un paso más hacia una candidatura inclusiva, plural y conectada con todos los sectores que hacen posible una ciudad culturalmente viva".

Por su parte, la vicepresidenta del Club Skal Granada, Gracia Peregrin Rubio, ha señalado que "desde nuestros orígenes, hemos apostado por iniciativas que promueven el entendimiento entre pueblos, el desarrollo sostenible y la excelencia turística, pilares que compartimos plenamente con esta candidatura". "Es un honor para nosotros ser parte activa de este gran proyecto de ciudad", ha agradecido.

Para el consistorio granadino, la adhesión de Skal Granada se acompaña de una propuesta concreta de acciones, entre las que se incluyen: la promoción de la ciudad como destino turístico sostenible a través del sello Skal Europa, la incorporación a la iniciativa Skal Academy para la formación de nuevos profesionales del turismo, y la presentación de proyectos locales a los Premios de Sostenibilidad de Skal Internacional.

Desde su fundación en 1964, el Club Skal ha jugado un papel clave en el desarrollo turístico de Granada, promoviendo grandes eventos, colaborando con instituciones y fomentando la cooperación entre profesionales del sector. En 1995, organizó en Granada el Congreso Mundial de Skal, con más de 2.000 asistentes, marcando un antes y un después en la historia de los congresos turísticos en España.

Esta nueva adhesión refuerza el carácter transversal de una candidatura que une cultura, turismo, sostenibilidad y proyección internacional, y consolida el compromiso de Granada con una visión europea, inclusiva y creativa del desarrollo urbano.