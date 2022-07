El CMC avisa que con gestión directa del CECF de Córdoba el "déficit previsto recaerá en los presupuestos municipales"

CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha expresado este jueves sus "dudas sobre la decisión" del Ayuntamiento de Córdoba de gestionar el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos (CEFC) "de forma directa, puesto que recaerá el déficit previsto de proporciones desconocidas sobre los presupuestos municipales".

En este sentido y en una nota, el consejo ha señalado que "este equipamiento se diseñó bien con la participación de otras administraciones" o bien con "participación del sector privado", algo que no va a suceder, sino que se va a "cargar a los fondos municipales un servicio que, para tener cierta viabilidad, tiene que contar con el apoyo cierto de esas otras administraciones y del sector privado".

El movimiento ciudadano no entiende que este último "se reserve solo para cobrar por servicios que preste al CEFC", como "seguridad, organización o limpieza". Además, "tampoco entendemos que no se asegure que las ferias de la provincia y parcialmente de la comunidad andaluza se celebren en número suficiente en el CEFC".

A todo ello, se suma el hecho de que "no debería denominarse 'de Exposiciones, Ferias y Congresos' porque supondría entrar a competir con el Palacio de Congresos que ya existe en la ciudad y que es de carácter público, aunque esté gestionado por una empresa privada". Al respecto, en su opinión, es "más adecuado que su denominación sea 'de Exposiciones, Ferias y Convenciones', adecuándose más a los objetivos para el que ha sido creado".

Además, el CMC ha afirmado que es "absolutamente indeterminado no fijar el personal que se piensa destinar a este servicio público que nace dentro de un área, la de Reactivación Económica, pero sin fijar un personal mínimo suficiente para que pueda desarrollar su trabajo", lo que "pone en duda la viabilidad del mismo".

"Si no se fija qué personal se tendrá solo puede significar que se van a externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación", ha avisado el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Igualmente, ha criticado que "no se fija quien elaborará la Carta de Servicios, el plan de mejora continua, los procesos de normalización, las encuestas de satisfacción protocolos de uso o la memoria anual", sino que queda "todo en el aire al no saber con qué estructura de personal se va a contar".

Acerca de la forma de financiación del servicio, el CMC ha considerado que "se debería tener en consideración precios especiales para entidades sin ánimo de lucro". En lo que respecta a los derechos de los usuarios, "el respeto a sus creencias y opiniones tendrán como límite el respeto a la declaración universal de los derechos humanos y los valores constitucionales", un "deber del usuario".

Por otro lado, el consejo ha afirmado no entender que, en la ordenanza reguladora de la creación y régimen de funcionamiento, se menciona que "solo haya que respetar las convicciones religiosas y no se hable de las convicciones no religiosas", así como que "no se mencionen os derechos humanos y los valores constitucionales".

Para concluir, el CMC ha señalado que "se tendría que incluir la obligación de crear un reglamento de régimen interior" y que "no se debe empezar el servicio sin tenerlo acogido al seguro de responsabilidad civil municipales", así como que la evaluación "debe contar con un componente altamente participativo y pasar por dictamen del Consejo Social de la ciudad y del Consejo del Movimiento Ciudadano".