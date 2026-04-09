El CMC reclama que la Policía Local de Córdoba actúe ante veladores que no cumplan la norma

Archivo - Veladores de establecimientos de hostelería en la Plaza de la Corredera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado formalmente la convocatoria de la correspondiente mesa municipal para, entre otras cuestiones, "ser informado sobre las prometidas acciones para la vigilancia y control de veladores y terrazas en la vía pública", todo ello ante "el parón que sufre el borrador de anteproyecto de ordenanza reguladora que se aprobó en su día, y del que no hay noticias", a la vez que ha exigido que la Policía Local actúa frente aquellos que no cumplan las normas.

En este sentido y en una nota, el CMC ha reclamado que "se ponga en marcha el prometido equipo de agentes de la Policía Local que vigile el cumplimiento de las normas ya existentes para los veladores por parte de los negocios hosteleros", pues "hasta la fecha" no tiene "constancia sobre el compromiso adoptado de crear un equipo de agentes de la Policía Local específico" para esta cuestión.

Desde el movimiento ciudadano han afirmado que no quieren pensar que "todo se debe a que no se quiere aplicar la nueva normativa acústica, que está en vigor por parte de la Junta de Andalucía", siendo una reglamentación de la Administración autonómica que "obligaría a hacer mediciones acústicas antes de dar permiso para instalar terrazas". Así las cosas el CMC ha remarcado "el consenso al que se llegó en su día", y que se basa en el "respeto a la convivencia, que prevalezca el interés público de los usos en zonas peatonales y se preserven las condiciones de limpieza y contra la contaminación acústica".