La Junta destaca el valor de los artesanos como garantes de identidad, empleo y futuro en Córdoba

Gálvez (centro), con los artesanos reconocidos en el acto de entrega del distintivo 'Artesanía Hecha en Andalucía'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha destacado este jueves que la artesanía cordobesa "se fortalece" con nuevas incorporaciones y refuerza su papel como "motor cultural y económico" y, en este contexto, ha destacado el valor de los artesanos como "garantes de identidad, empleo y futuro en la provincia".

Así lo ha señalado, en el acto de entrega del distintivo 'Artesanía Hecha en Andalucía', un reconocimiento que "pone en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales", es decir, los artesanos, en este caso de la provincia de Córdoba, que han sido los protagonistas, en el marco de los Días Europeos de la Artesanía.

Esta jornada, según ha indicado, ha servido para "visibilizar el papel fundamental de los artesanos, no solo como impulsores de la economía local, sino como auténticos guardianes del patrimonio cultural". Durante su intervención, Gálvez ha subrayado el papel esencial del colectivo en la sociedad.

El acto ha incluido la incorporación de 12 nuevos artesanos y dos empresas al Registro de Artesanos de Andalucía, reforzando un tejido que, en palabras de Gálvez, "combina tradición, talento y capacidad de innovación". La responsable territorial ha incidido en que son precisamente los artesanos quienes dan sentido al sector, añadiendo que "la artesanía no es solo una actividad económica, es cultura, patrimonio e identidad, la expresión más auténtica de nuestras raíces".

Uno de los momentos más significativos ha sido la entrega del distintivo 'Artesanía Hecha en Andalucía', una marca que reconoce la autenticidad de las piezas y el compromiso con los procesos tradicionales. "Este distintivo marca la diferencia entre lo verdaderamente artesanal y aquello que no lo es", ha afirmado Gálvez, quien ha añadido que supone también "un reconocimiento a vuestro trabajo y a un saber que ha pasado de generación en generación".

La delegada ha agradecido el esfuerzo de los profesionales del sector, "por seguir cuidando ese legado y por apostar por una actividad que aporta tanto valor a nuestra sociedad". Además, ha resaltado el creciente protagonismo de la artesanía en ámbitos como la moda, el interiorismo o la restauración, donde cada vez es más valorada por su autenticidad.

Córdoba cuenta con 253 inscripciones en el Registro de Artesanos de Andalucía y presencia en 44 oficios diferentes. Un potencial que, según Gálvez, "debe seguir acercándose al público, mostrando el valor real de cada pieza y el esfuerzo que hay detrás de cada creación".

En este sentido, las actividades organizadas durante estos días permiten a la ciudadanía conocer de cerca el trabajo de los artesanos, a través de talleres, demostraciones en vivo y jornadas abiertas, reforzando el vínculo entre el sector y la sociedad.

Para finalizar, la delegada ha querido poner el foco en el papel de los propios artesanos como eje del futuro del sector, y ha dicho que "la artesanía tiene un gran futuro" en la provincia y que los artesanos son "parte esencial de ese futuro", añadiendo que la artesanía "genera empleo, fija población y mantiene viva nuestra cultura, pero también es un espacio para la creatividad y la innovación que da lugar a obras únicas".