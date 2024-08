COAG-A advierte de que "la mala gestión" de Azucarera alarga la cosecha de remolacha, "con el riesgo de pudrirse"

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cosecha de la remolacha en Andalucía que, normalmente termina "no más tarde del 20 de agosto", puede que en esta ocasión, por "una mala gestión de la empresa Azucarera, en Jerez de la Frontera (Cádiz), se alargue "hasta el 10 de septiembre", lo que conlleva que una parte de la cosecha "corra el riesgo de pudrirse".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de la remolacha en COAG-A, Ramón García, en las que ha explicado la situación en la que se encuentra actualmente la campaña de la recogida de la remolacha.

"La única fábrica que hay en Andalucía que se dedique a esta labor se encuentra en Jerez de la Frontera (Cádiz) y no da abasto. No hay problemas ni de transporte ni de arranque, y hay suficientes máquinas, pero la cuestión está en que la factoría produce unas limitaciones que no bastan", ha afirmado, y que esto se debe a la "mala gestión" del arranque y entrega por parte de la empresa azucarera.

A su vez, ha alertado sobre las consecuencias de que se alargue la campaña de la recogida de este cultivo, ya que "está condicionada por el agua que haya disponible". Ha señalado que, en zonas de Cádiz, "todavía quedan muchas parcelas con remolacha que están perdiendo peso y corren riesgo de pudrición si no se recogen a tiempo", así como algunas en la provincia de Sevilla, donde los agricultores "no solo tienen remolacha, sino otros cultivos que también necesitan agua". Esto los pone en la tesitura de elegir entre "cortar el riego de la remolacha y perder una parte de la cosecha o abandonar otro cultivos que también la necesitan".

De esta forma, aunque ha criticado la gestión que la compañía está realizando en este asunto, ha apuntado que "parece que la azucarera está valorando complementar de alguna manera las pérdidas que se sufran", si bien, esto no deja de ser algo que "están diciendo los agricultores de boquilla" y que les gustaría que la empresa "lo comunicara y confirmara de forma general y por escrito", situación que aún no se ha producido.

Además, ha añadido que hace unos años, como organización agraria, tenían un acuerdo interprofesional con la azucarera jerezana en el que "tanto los agricultores como las organizaciones como COAG organizaban desde la siembra de la remolacha hasta su recogida junto con la fábrica". Sin embargo, ha lamentado que este pacto lo rompió "de forma unilateral" la fábrica y actualmente es solo la azucarera la que "dirige y contrata directamente a los agricultores", que ellos ya "no tienen ni voz ni voto".

"Esto hace que la situación sea aún más difícil, cuando nosotros hemos estado siempre acompañando a la fábrica y hemos intentando que la superficie de remolacha no se perdiera en Andalucía", ha detallado.

Asimismo, García ha expuesto que este año lo que ha hecho la fábrica es "marcar un precio, independientemente de la riqueza que tenga la remolacha o si tiene más o menos azúcar --como se hacía otros años--, y está comprando atendiendo solo a los kilos de este cultivo". Por tanto, esta medida, unida a la problemática anterior, al final conlleva que el agricultor pierda kilos de remolacha y la azucarera lo que hace es "comprar bastante azúcar" ya que la remolacha cuando pierde kilos, pierde humedad, pero no riqueza. Por eso, ha sostenido que "la fábrica no tiene prisa por terminar la campaña porque el azúcar la tiene garantizada", mientras que los agricultores "pierden kilos cada día que pasa".

UN BUEN AÑO PARA LA REMOLACHA EN ANDALUCÍA

A pesar de esta situación, el responsable de la remolacha de COAG-A ha anunciado que este año "ha sido un año bueno" al haber tenido un invierno "bastante lluvioso" y una primavera que también ha acompañado, por lo que la producción de la remolacha ha sido "la mayor superficie que ha habido en los últimos cuatro o cinco años".

Actualmente la remolacha se encuentra solamente en las provincias de Sevilla y especialmente de Cádiz debido a que Cádiz es "básicamente de regadío, excepto algunas parcelas que hay de secano", y aprovechan el clima "más fresco y más oceánico" de la costa, lo que da "buenos resultados" de remolacha en esta zona.

Entre las dos provincias, están en torno a las nueve mil hectáreas --en comparación con las seis mil del años pasado--, con lo cual es un número "bastante importante". También ha agregado que, en secano, se han llegado incluso hasta los 60.000 kilos --60 toneladas por hectárea--, y que en regadío "hay parcelas que incluso están dando 120 o 130.000 kilos". "Podemos hablar de una media de entre 70 y 80 toneladas por hectáreas, que es un rendimiento muy bueno", ha afirmado García.

En cuanto a la siembra del próximo año, ha asegurado que "dependerá del grado de descontento de los agricultores", ya que les consta que "hay algunos muy enfadados" con esta situación, y que "si no se le pone remedio a este problema, algunos están pensando en no sembrar remolacha". Ha insistido en que "sí existen soluciones" y que la propia azucarera "anunció que había gastado millones de euros en la fábrica", pero que han constatado que "no han ido precisamente a mejorar el rendimiento de producción, sino que han ido a mejorar el rendimiento económico"

Para terminar, García ha declarado que "el agricultor lo que quiere es, de alguna manera, asegurarse de que no es el culpable, que él ha hecho todo lo que tiene que hacer, todo lo que está en su mano, y que de alguna manera las pérdidas que tenga sean compensadas por la fábrica".