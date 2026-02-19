COAG Granada exige la rectificación de las ayudas al quedar "excluida más de la mitad de la provincia"

Aceituna en el suelo en la provincia de Granada - COAG

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Granada ha criticado este jueves lo que considera un "agravio comparativo inaceptable" tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por el temporal, y ha exigido su rectificación al quedar "excluida más de la mitad de la provincia".

En términos generales, la organización ha valorado en una nota de prensa el paquete presupuestario anunciado, reconociendo que "el esfuerzo de interlocución ha permitido colocar la gravedad de la crisis en la agenda política con recursos razonables para la reconstrucción del potencial productiv"o. No obstante, esta valoración "queda supeditada" para COAG a que "las ayudas se materialicen con rapidez y llegando a todas las explotaciones afectadas, sin dejar territorios desamparados por criterios administrativos".

En este sentido, la organización ha denunciado públicamente que el texto legal "ignora la realidad de más de un centenar de municipios gravemente afectados por las recientes borrascas, contemplando solo cuatro de las diez comarcas de la provincia y dejando apoyo a zonas con una dependencia económica directa con el sector agrario".

Así, de los 174 municipios que integran la provincia de Granada, "solo 82 han sido incluidos en el paquete de medidas de respuesta a la crisis climática", según los datos que ha dado COAG en nota de prensa. "Esto supone que más del 53% de las localidades granadinas han quedado excluidas de los fondos destinados a paliar los daños en infraestructuras y explotaciones", han añadido desde la coordinadora.

"Es incomprensible que, ante una catástrofe de esta magnitud, la Administración central no esté dando respuesta a los daños reales sobre el terreno", señalan desde COAG. La situación en la comarca de Baza ha sido crítica pues las inundaciones "han anegado por completo la vega y han destruido las cosechas de frutales, cultivos de secano y cereal".

La exclusión de esta zona de las ayudas estatales "compromete la viabilidad de cientos de explotaciones que han perdido la totalidad de su producción anual". Asimismo, el sector ganadero se enfrenta a "un escenario de precariedad extrema". Así, se contabilizan "por cientos" las muertes de crías debido a la persistencia del temporal, lo que, "unido a la imposibilidad de sacar al ganado a pastar, por el anegamiento de los campos, está obligando a los productores a recurrir a la suplementación de la alimentación", con el sobrecoste que supone "para unas explotaciones que cuentan con nulos ingresos este año".

Además, gran parte de los municipios de las comarcas de Huéscar, Guadix y la Alpujarra y parte de los de Montes Orientales (donde el olivar se encuentra también profundamente afectado), han quedado fuera del paraguas del Real Decreto-ley 5/2026, lo que supone un "grave error" que según COAG "debe subsanarse con urgencia".

Por ello, COAG Granada ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la rectificación de la orden, reclamando la inclusión de estos municipios, como medio de "recuperar su capacidad productiva y de conseguir el mantenimiento de la actividad agraria".