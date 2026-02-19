La coalición Por Andalucía reclama la "apertura inmediata" de las Urgencias de Levante, en Córdoba

Rodríguez (3ª dcha.), junto a cargos públicos y orgánicos de IU y Hacemos Córdoba, ante las puertas cerradas del Centro de Urgencias de Levante Sur. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha acudido este jueves al Centro de Urgencias de Levante Sur para reclamar la "apertura inmediata" de este tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha subrayado que Córdoba, con más de 320.000 habitantes, cuenta únicamente con dos puntos de atención de urgencias extrahospitalarias, "una situación claramente insuficiente para atender con garantías a la población", cuando "la apertura de este dispositivo permitiría dar cobertura directa a un distrito de unas 40.000 personas, mejorar la atención sanitaria, evitar desplazamientos innecesarios y descongestionar los otros centros".

La candidata ha destacado que el propio distrito ha recogido ya "más de 1.500 firmas reclamando la puesta en marcha inmediata del servicio, lo cual es una muestra evidente de la demanda social existente y del malestar vecinal ante el cierre prolongado de unas instalaciones que están terminadas pero sin uso".

Rodríguez ha recordado que, "desde 2024, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), viene anunciando que la apertura es inminente, pero las puertas continúan cerradas mientras la ciudadanía se ve obligada a desplazarse para recibir asistencia".

Rodríguez ha criticado la "falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Consejería de Salud, recordando precedentes como la promesa de dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba o los continuos retrasos en la ampliación del Hospital de Montilla". Para la candidata, esta situación responde a una "estrategia de debilitamiento de la sanidad pública andaluza mediante la derivación de recursos a la sanidad privada", porque "el Partido Popular ha convertido los servicios públicos en un nicho de mercado".

Frente a ello, ha asegurado que desde la coalición de izquierdas van a "revertir esta situación y garantizar que el dinero de los impuestos se destine a reforzar y mejorar los servicios públicos, como la sanidad, que son un derecho y no un negocio".