El COE y DO Baena renuevan convenio que difunde beneficios para la salud de la práctica deportiva y dieta mediterránea

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del Consejo Regulador DO Baena, Javier Alcalá de la Moneda. - DO BAENA

CÓRDOBA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Baena han renovado el convenio de colaboración hasta el día 31 de diciembre de 2028 con el propósito de seguir difundiendo los beneficios que para la salud significan la alimentación basada en la dieta mediterránea y la práctica del deporte. Todo ello a través de acciones y actividades conjuntas donde se ponga en relieve la importancia de los hábitos y vida saludables.

Según resaltan desde la DO, en el centro de este acuerdo se encuentra el aceite de oliva virgen extra amparado por la DO Baena, considerado un alimento esencial dentro de la dieta mediterránea y un pilar nutricional de enorme valor para la salud y el bienestar, tanto en la población general como en el ámbito deportivo.

El aceite de oliva de calidad destaca por su capacidad para favorecer una alimentación equilibrada, contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar la calidad de vida. Su perfil nutricional y sus propiedades naturales lo convierten en un aliado indispensable tanto para el bienestar general, como para quienes practican deporte con regularidad.

Con la renovación de este compromiso, la DO Baena seguirá participando de forma activa en aquellos proyectos impulsados conjuntamente para transmitir a la sociedad y a todos los deportistas de cualquier nivel, la importancia de la nutrición, de cuidar los hábitos, en definitiva, de la salud.

Esta renovación de compromiso y voluntades va más allá del ámbito deportivo. El propósito se expande para vincular de una manera más decidida y notoria este fruto al deporte a través de los hábitos y la nutrición saludable. Tomar como espejo los valores del olimpismo y el ejemplo de los deportistas para la mejora de la calidad de vida a través de acciones comunes.

Ambas instituciones siguen dando pasos para que el bienestar, la salud y la ciencia deportiva al servicio de la ciudadanía siga siendo la llama viva y referente desde el olimpismo hacia la sociedad.

La formalización de esta renovación, que se extiende durante el presente ciclo olímpico, ha tenido lugar en la sede del Comité Olímpico Español, siendo el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del Consejo Regulador, Javier Alcalá de la Moneda, los encargados de rubricar el acuerdo.