El colectivo LGTBIQ+ percibe mayor discriminación en la atención sanitaria y retrasa su asistencia a consulta en Córdoba

Francisco J. Sanmartín y Judith Velasco, autores del trabajo - UCO

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) ha analizado la discriminación percibida en la asistencia sanitaria entre jóvenes de 18 a 40 años del colectivo LGTBIQ+ y jóvenes cisgénero del que se extrae que las personas del colectivo LGTBIQ+ sienten mayor discriminación y retrasan su asistencia a la consulta.

Según informa la institución universitaria en una nota, las personas del colectivo encuentran barreras adicionales en su día a día debido a su orientación sexual o identidad de género. Uno de los ámbitos donde las experiencias de estas personas se viven como discriminatorias en ciertos casos es el ámbito sanitario.

De hecho, una encuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex reveló que "más del 20% de las personas trans encuestadas se habían sentido discriminadas en su asistencia a consultas de atención primaria".

En este contexto, los investigadores Andrea Miranda, Judith Velasco Francisco Javier Sanmartin, del Departamento de Psicología de la UCO, trataron de indagar en esta percepción de discriminación de jóvenes LGTBIQ+ a través de la exploración de varias cuestiones: ¿se sienten más discriminadas estas personas en comparación con las personas cisgénero? y ¿afecta esto a su confianza en el personal sanitario y disminuyen su asistencia a consulta?

"Hicimos un estudio aunando la vertiente cuantitativa y la vertiente cualitativa", ha explicado Francisco J. Sanmartín. "Los datos cuantitativos, obtenidos a través de cuestionarios cerrados, nos indicaban que las personas gays, bisexuales, lesbianas y trans mostraban tasas más altas de discriminación percibida que las personas cisgénero, aunque estas también se sentían discriminadas", ha añadido la investigadora Judith Velasco. Concretamente, en el estudio participaron 217 personas entre los 18 y los 40 años.

Fueron las entrevistas cualitativas en profundidad con 23 de esas personas las que revelaron la cuestión: mientas que las personas cisgénero se sentían discriminadas por falta de atención a sus explicaciones o por el choque entre la autoridad médica y su experiencia vivida, las personas del colectivo LGTBIQ+ percibían mayores tasas de discriminación y se relacionaban directamente con su orientación o su identidad.

Las principales experiencias de discriminación de estas personas pasaban por el uso del 'dead name' para las personas trans (nombre previo a la transición) o el uso incorrecto de pronombres a pesar de la petición expresa de usar los pronombres adecuados o la aplicación de sesgos relacionados con la promiscuidad, el paternalismo o los juicios morales para las personas gays, lesbianas y bisexuales.

"La discriminación percibida se asoció con mayor malestar psicológico, menor confianza en los profesionales sanitarios", ha señalado Velasco. De ahí que esa discriminación percibida llevase a menores tasas de asistencia a consulta por parte de estas personas del colectivo, que también optan por estrategias como ocultar su orientación o identidad.

Esta ocultación puede determinar diagnósticos erróneos o tratamientos menos efectivos, pero las personas también relacionaban la visibilización de estas cuestiones en consulta con prejuicios, sesgos y relación de las patologías con su identidad u orientación sin explorar otras cuestiones.

El estudio demuestra, por tanto, ese retraso en la asistencia a consulta de personas LGTBIQ+ que puede llevar a un peor pronóstico de sus enfermedades, ya sean físicas o psicológicas.

Para el equipo investigador, este estudio evidencia la falta de formación ya que, "el personal médico no actúa con mala intención sino que falta formación y actualización de protocolos que fomenten la sensibilización con este tipo de personas, para garantizar una atención individualizada", ha concluido Sanmartín.

Esa formación, para el equipo, debería empezar en el entorno universitario, con contenidos transversales a todas las asignaturas, de cara a mejorar la atención sanitaria luego en consulta.