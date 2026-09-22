El Colegio de la Abogacía traslada al delegado de Justicia las necesidades de los órganos judiciales de Córdoba

Un momento de la reunión con el delegado territorial de Justicia. - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, a la cabeza de la junta de gobierno del órgano colegial, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Alejandro Hernández, en la que "se han abordado las principales necesidades que afectan actualmente al funcionamiento de los órganos judiciales de la provincia".

Según ha informado el Colegio de la Abogacía en una nota, el encuentro, celebrado como primera toma de contacto tras el nombramiento del nuevo delegado territorial, ha permitido al Colegio "trasladar directamente las principales cuestiones que preocupan a la abogacía cordobesa en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como plantear la necesidad de mantener una interlocución fluida y permanente" entre ambas instituciones.

Entre las cuestiones prioritarias, el Colegio ha puesto el foco en "la necesidad de completar las plantillas de los órganos judiciales y garantizar la cobertura inmediata de las bajas temporales del personal al servicio de la Administración de Justicia".

El decano y la Junta de Gobierno han trasladado al delegado su "preocupación por la situación que atraviesan determinados tribunales de Instancia de la provincia, donde la falta de sustituciones está afectando de manera significativa al normal desarrollo de su actividad y, en algunos casos, está provocando una práctica paralización de determinados servicios".

Desde el Colegio se ha incidido en la importancia de "abordar estas situaciones de manera anticipada, evitando que carencias puntuales de personal puedan prolongarse en el tiempo y terminen afectando de forma estructural al funcionamiento de los órganos judiciales y, con ello, al derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz y en plazos razonables".

Además, el decano ha trasladado al delegado "la urgencia de culminar la implantación definitiva del Expediente Judicial Electrónico en Andalucía", destacando "las ventajas que supondría, tanto para los profesionales de la Abogacía, como para la propia Administración de Justicia".

En este sentido, ha señalado que "la plena implantación de esta herramienta permitiría agilizar la gestión y el acceso a los expedientes, optimizar los tiempos de trabajo y generar un importante ahorro de costes, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y ágil de la Administración de Justicia".

Durante la reunión, ambas instituciones han coincidido en la conveniencia de "mantener abiertos canales de comunicación estables que permitan detectar con rapidez las necesidades de los distintos órganos judiciales y facilitar la búsqueda de soluciones dentro del ámbito competencial de la Junta de Andalucía".

Carlos Arias ha destacado la importancia de esta interlocución para trasladar de primera mano las incidencias que detecta diariamente la el Colegio de la Abogacía de Córdoba en su relación con la Administración de Justicia, y ha valorado "el compromiso de ambas partes de mantener esta vía de diálogo y cooperación para favorecer un funcionamiento más ágil y eficaz de la Justicia en la provincia de Córdoba".