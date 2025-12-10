Comerciantes del Gran Eje, en Jaén, proponen un "amplio programa" de Navidad para dinamizar la actividad en la zona

Presentación del programa 'La Navidad late en el Gran Eje'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de comerciantes del Gran Eje, en Jaén, ha organizado una "amplia programación" de Navidad con propuestas "para todos los públicos" que pretenden dinamizar esta área y atraer a más personas para que puedan realizar en ella sus compras navideñas.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de 'La Navidad late en el Gran Eje', que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y que se extenderá desde el 19 de diciembre hasta el 17 de enero.

La concejala de Comercio y Promoción Económica, Isabel Cano-Caballero, y el edil de Universidad Popular Municipal, José Manuel Higueras, han participado en este acto junto al presidente de la asociación, Antonio Villena.

Este último ha definido el programa de actividades navideñas como "muy amplio e interesante" y ha asegurado que "es el resultado de muchos meses de esfuerzo para intentar dinamizar la zona del Gran Eje con una nueva propuesta".

Ha destacado, además, que "la avenida de Andalucía es una de las principales de la capital, que alberga a más de 300 comercios, da servicio directo a alrededor de 15.000 vecinos y vecinas y tiene un área de influencia de 45.000 personas".

"El Ayuntamiento de Jaén siempre está al lado del comercio tradicional, auténtico y de nuestros barrios, ha asegurado, por su parte, la responsable de Comercio y Promoción Económica. De ahí que, desde su concejalía, no se haya dudado en apoyar esta campaña que organiza la asociación comercial del Gran Eje, una de las más consolidadas en la ciudad", y a la que ha felicitado por su trabajo.

Cano-Caballero ha invitado a la ciudadanía "a disfrutar de esta atractiva programación" que invita a recorrer todo el Gran Eje al tiempo que se pueden hacer compras. "No olvidemos que se trata de un entorno comercial en el que podemos encontrar prácticamente de todo", ha resaltado.

De su lado, el concejal de la Universidad Popular Municipal, espacio situado en la avenida de Andalucía y que ha acogido la presentación, ha mostrado el apoyo a sus organizadores. Además, ha anunciado que en breves fechas se presentará la programación de Navidad de la UPM, "que vendrá también a apoyar a las actividades diseñadas por la asociación de comerciantes para esta avenida, que goza de un dinamismo comercial envidiable".

Higueras ha recordado que la del Gran Eje es la asociación de comerciantes "más importante que tiene la ciudad" y ha puesto el acento "en los más de 1.000 empleos que genera". "Puestos de trabajo que vienen de la mano del esfuerzo de empresarios locales que se esfuerzan por sacar adelante sus negocios, por lo que el Ayuntamiento solo puede apoyar al colectivo, al igual que los y las jiennenses haciendo sus compras en estos comercios", ha señalado.

LAS ACTIVIDADES

'La Navidad late en el Gran Eje' comenzará el 19 de diciembre, a las 19,30 horas, con un pasacalles y concierto a cargo de la banda de cornetas y tambores de La Expiración; mientras que el día 23, a las 19:00 horas, está prevista una cabalgata de Papá Noel que culminará con la recepción de cartas de niños y niñas.

El 30 de diciembre, entre las 11,00 y las 13,00 horas, se celebrará la 'Ciudad navideña', para lo que se procederá al corte al tráfico de la parte baja de la avenida de Andalucía. En ella se instalarán castillos hinchables y la casa de Papá Noel y se llevarán a cabo talleres infantiles y actividades musicales.

El 3 de enero, a las 18,30 horas, tendrá lugar la recepción de cartas dirigidas a los Reyes Magos en el patio de la iglesia de San Félix de Valois. El día 4, de 11,00 a 13,00 horas, habrá una nueva jornada de la 'Ciudad navideña', mientras que el día 5, de 11,00 a 14,30 horas, sus Majestades de Oriente recorrerán el Gran Eje en un coche clásico.

Por último, el 17 de enero, coincidiendo con las fiestas de San Antón, se cerrará este programa festivo con el reparto en autobuú de 10.000 bolsas de palomitas en el Gran Eje.