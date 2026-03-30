El comercio minorista en Andalucía aumenta sus ventas un 3% en febrero

Archivo - Una mujer con bolsas de la compra en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido un 3% en el mes de febrero frente al año anterior, un punto más que a nivel nacional, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en febrero un incremento de la ocupación del 0,5%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 2% en febrero, tasa 1,7 puntos por debajo de la del mes anterior y la menos pronunciada desde febrero de 2025.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 20 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,2% en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,6 puntos inferior y la menor desde noviembre de 2024. No obstante, con el avance del segundo mes del año, se encadenan ya 39 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (febrero sobre enero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 0,1%.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en febrero un 0,7% respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 54 meses consecutivos en tasas positivas.