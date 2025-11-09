Comienza este lunes en Granada el juicio con jurado popular a los cuatro acusados del crimen de Los Yesos

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar desde este lunes con la fórmula del jurado popular el crimen de Los Yesos, una localidad de Sorvilán, en la comarca de la Costa Tropical, en la que en 2022 perdieron la vida degollados el dueño de un cortijo tras ser torturado junto con su compañera sentimental, que también fue agredida sexualmente, unos hechos por los que hay cuatro jóvenes acusados, que se enfrentan a una petición del fiscal que incluye la prisión permanente revisable para dos de ellos.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press, que detalla que los procesados, con edades entre los 32 y los 22 años, dos de ellos de nacionalidad marroquí y en situación administrativa irregular en el momento de los hechos, el 20 de abril de 2022, están acusados por la presunta comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas, y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz.

El juicio está señalado para entre los próximos días 10 y 14 de noviembre. En la tarde de aquel día, los cuatro acusados, supuestamente "con ánimo de ver incrementado su patrimonio y tras haberlo ideado días antes, decidieron de común acuerdo acudir al cortijo" para "sustraer cuanto de valor hubiese".

Para ello, y con el fin de ultimar los detalles del plan y la forma de ejecutarlo, los cuatro se habrían reunido en el domicilio de dos de ellos para sobre las 18,30 horas salir a bordo de un vehículo "todos ataviados con vestimentas oscuras para pasar más desapercibidos y pertrechados con pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola artesanal".

Media hora después accedían al parecer tras forzar al parecer una ventana lateral al cortijo, llegando el dueño sobre las 20,00 horas. Tras supuestamente forcejear "con violencia" con él para "obligarle a que entrase en el inmueble", lo habrían atado "con la cinta adhesiva de pies y manos, le sentaron en una silla y le taparon con una prenda de vestir la cabeza" para empezar a torturarlo exigiéndole "que les entregase dinero".

Unos 20 minutos después llegaba la compañera, con quien habrían actuado de manera similar, si bien a ella no la llegaron a golpear, hasta que la trasladaron a una cama donde dos de ellos la habrían agredido sexualmente en presencia de los otros dos, quienes "asistieron complacientes".

Igualmente, y dado que el hombre "insistía en que no tenía dinero, los acusados, enojados y frustrados por no lograr su propósito, decidieron cumplir con sus amenazas y acabar con su vida, para lo cual, tras levantarle de la silla en la que estaba sentado", le habrían conducido "hasta el cuarto de baño, donde, sin desatarle en ningún momento, lo colocaron entre todos ellos tumbado boca arriba en el interior de la bañera", donde habría de ser degollado tras volverle a torturar "llegando incluso a verter sobre su rostro una botella de lejía".

Habrían ejecutado materialmente los hechos los dos procesados en situación irregular aceptando los otros dos "aquel desenlace" mientras permanecían, según detalla el fiscal, "en una actitud pasiva y vigilante en la puerta del cortijo" pese a "oír ambos las súplicas y gritos" del hombre que habría de morir de forma inminente.

Tras envolver el cadáver entre los cuatro, que están en prisión provisional por estos hechos, "en un edredón" y trasladarlo "a la parte trasera" de la furgoneta en que había llegado el hombre, procedieron de forma similar con su compañera sentimental, procedieron a limpiar y a conducir el vehículo hasta un barranco, "donde manteándolos lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados".

PRISIÓN PERMANENTE POR ASESINATO TRAS VIOLACIÓN

La Fiscalía interesa la prisión permanente revisable para los dos supuestos coautores del delito de asesinato de la mujer, de 29 años, que se habría cometido tras el ilícito contra la libertad sexual de la víctima.

Se contempla también la agravante de haberse cometido para "evitar descubrimiento" de un ilícito previo, que en este caso sería la muerte violenta previa de la pareja, y buena parte del resto de hechos que se juzgan. Lo habrían hecho, detalla el fiscal, para "no dejar testigos" y "así evitar ser descubiertos".

No contempla en este extremo el ministerio público la agravante de ensañamiento, como en el caso del hombre, pero sí la de alevosía, al igual que en la presunta comisión del asesinato de él, por el que el fiscal pide un total de 25 años de prisión para estos dos individuos en situación irregular.

Para los dos supuestos cómplices, dos españoles de 32 y 22 años, la Fiscalía pide por la presunta comisión del asesinato del hombre un total de doce años de prisión y por el de la mujer, 22.

PENAS DE DÉCADAS DE CÁRCEL

Las peticiones de prisión para estos dos jóvenes se completan con solicitudes de 16 años por la presunta comisión de sendos ilícitos de detención ilegal en concurso con robo con violencia en casa habitada, al igual que las que se hacen por estos delitos para los otros dos procesados, que se enfrentan a 14 años por la supuesta agresión sexual.

Esta solicitud se ve rebajada para los dos procesados nacionales a seis años y medio como supuestos cómplices. Todos se enfrentan a tres años por la presunta comisión de delitos de lesiones, y a dos años y medio de otros tantos de tenencia ilícita de armas. A uno de los dos marroquíes por último se le piden 6.480 euros de multa desde el ministerio público como supuesto autor de un ilícito contra la seguridad vial.

En resumen, y en lo que respecta a las peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía, los dos procesados en situación irregular se enfrentan a prisión permanente revisable y a otros 60 años y medio, mientras que los españoles a un total de 62.