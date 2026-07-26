Comienza este lunes la retirada del adoquín de las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora de Córdoba

CÓRDOBA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba iniciará este lunes los trabajos de retirada del adoquín de las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora, una intervención que es el paso previo al posterior asfaltado de dichas vías.

Según ha informado el Consistorio, la actuación, que se realizará por fases, está previsto que se prolongue hasta el día 31 de julio, según la previsión inicial, y forma parte de la planificación del Plan Asfalto 2026 que el Ayuntamiento desarrolla desde el mes de junio por distintas zonas de la ciudad.

Estas obras van a conllevar un cambio en la circulación del entorno durante los mismos días en los que se realizará la intervención. De este modo, el plan de tráfico contempla que el acceso se mantendrá desde Ronda de los Tejares por la zona de plataforma única de la avenida Gran Capitán (Bulevar), si bien quedará en sentido único de entrada, dado que se va a proceder a realizar labores de mantenimiento en dicha calzada para hacer coincidir ambas actuaciones.

Dado que los trabajos previstos se han organizado por fases, en todo momento se permitirá el acceso a cocheras y aparcamientos. La salida de los vehículos se habilitará, según los planes de tráfico establecidos para cada fase, bien por la calle Cruz Conde --entrando por Góngora o por Conde de Robledo-- bien por la calle Concepción-calle José Zorrilla, o por ambos itinerarios.

Puesto que el entorno en el que se realizan los trabajos tiene prioridad peatonal, desde el Área de Movilidad se ruega a los conductores que atiendan la señalización provisional instalada y las indicaciones de la Policía Local y de los operarios, extremando las precauciones con los transeúntes y resto de usuarios de la vía pública. Del mismo modo, se ruega a los peatones que eviten el tránsito por las calles afectadas por las obras y que tengan en cuenta la posible circulación de vehículos por zonas peatonales.