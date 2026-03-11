Comienza la obra en la Ermita de la Aurora en Córdoba con previsión de acabar en verano y estar disponible para vecinos

Visita al inicio de la restauración y recuperación de la Ermita de la Aurora de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, han informado este miércoles sobre la restauración y recuperación de la Ermita de la Aurora, cuyas obras han comenzado esta semana, con la previsión de finalizar en verano, al contar con cuatro meses de ejecución, y estar disponible después para el uso vecinal con diversidad de actividades, todo ello tras una inversión de más de 43.100 euros.

En declaraciones a los periodistas, acompañados de vecinos de la Asociación de la Axerquía, el presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner, y personal de Urbanismo, la edil ha detallado que "se pretende restaurar toda la muralla de la villa y los distintos paramentos que han sufrido muchos deterioros en 20 años", a lo que ha agregado que se trabaja en "restaurar y conservar este edificio patrimonial" y en "darle el uso ciudadano", con fines "culturales y sociales que se le quieren dar", para lo cual se renovará el convenio con la citada asociación.

Mientras, el concejal ha subrayado que "esta actuación se suma a una de las muchas que se realizan con la dirección técnica de la Gerencia de Urbanismo, especialmente de la oficina del Casco Histórico", a la vez que ha precisado que "dentro de poco va a empezar la reestructuración y consolidación del edificio municipal que albergaba antiguamente la Real Academia de Córdoba, en la calle Ambrosio de Morales", junto a "muchas más otras iniciativas".

Entre las medidas de intervención, se va a realizar una limpieza exhaustiva de todos los lienzos de muralla, se va a producir una desinfección, se van a cerrar fisuras y se van a consolidar estructuras, entre otras dentro de "una actuación compleja", han expuesto desde Urbanismo, precisando que "la barrera verde ha generado muchas de las patologías y problemas que tienen la muralla y los propios vecinos", de forma que se van a eliminar todos los restos vegetales. Y confían en que los propietarios restituyan parte de los inmuebles a su estado original.