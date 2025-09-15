Comienza la XIX promoción del Curso de Aspirantes a Maquinista en el Centro de Formación de Renfe en Sevilla

Archivo - Maquinista de los centros de formación de Renfe - VICENTE A.JIMENEZ - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles 17 de septiembre un total de 25 alumnos comenzarán en Sevilla el nuevo Curso de Aspirantes a Maquinista en el Centro de Formación de Renfe en Sevilla.

Como detalla la entidad en una nota de prensa, se trata de la XIX promoción de este curso que imparte la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (Etpco) del Grupo Renfe, cuyos 255 alumnos finalizarán su preparación en el mes de julio de 2026. Con ellos, se superarán los 4.800 aspirantes a maquinistas formados en once campus, repartidos por toda la geografía nacional, desde que comenzó su actividad en 2007.

El nuevo curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista se desarrollará en los Campus de Renfe en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro (Burgos), Zaragoza, Bilbao y Santander. El curso tiene una carga lectiva de 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes del Grupo Renfe.

De los once Campus del Grupo Renfe en los que se desarrollará la formación de la XIX Promoción, el de Madrid es el que cuenta con un número mayor de aspirantes, ya que en él realizarán el curso un total de 60 personas, lo que le convierte en el centro con más alumnos de España.

Los requisitos para poder realizar el curso son contar con el título de Bachillerato o de técnico de Formación Profesional, o equivalentes a efectos laborales, y haber cumplido 20 años de edad a la finalización del curso.

Renfe habrá formado en julio de 2026 a más de 4.800 aspirantes a maquinista, que será la suma de los alumnos de las 19 promociones realizadas desde 2007 hasta esa fecha. Gran parte de los alumnos que realizan estos cursos pasan a formar parte de la plantilla de maquinistas del Grupo Renfe, que con estas nuevas incorporaciones puede hacer frente a las desvinculaciones que se producen en este colectivo de la compañía.

NUEVO CURSO: EXPERTO EN OPERACIONES FERROVIARIAS

El sector de la movilidad y el transporte es uno de los más potentes de la economía mundial y el Grupo Renfe dispone de una oferta formativa de calidad contrastada gracias a la experiencia y liderazgo de sus formadores de la Etpco.

Y a esta prestigiosa oferta formativa se le une desde este lunes, 15 de septiembre, un nuevo curso en el Centro de Formación de Madrid: el Programa Experto en Operaciones Ferroviarias, que tiene como objetivo formar profesionales con un conocimiento integral de las operaciones ferroviarias, proporcionándoles capacitación para desempeñar funciones en planificación, gestión y explotación en cualquier ámbito de la operación.

Los participantes adquirirán además conocimientos sobre los subsistemas ferroviarios y su interacción, sobre normativa y reglamentación ferroviaria y sobre Factores Humanos y Organizativos, entre otras competencias fundamentales, proporcionando así una formación completa y alineada con los estándares más exigentes del sector.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE PRÁCTICO

El Programa combina clases teóricas con formación práctica en entornos profesionales reales. Además de los propios centros de gestión, se incluyen visitas técnicas a bases de mantenimiento ferroviario, trenes del Grupo Renfe, simuladores de conducción y puestos de mando ferroviarios.

Asimismo, finaliza con un proyecto tutorizado donde el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos, garantizando una experiencia formativa enriquecedora y directamente aplicable al entorno profesional.

Con esta iniciativa, el Grupo Renfe pretender reafirmar "su compromiso con el desarrollo del talento y la profesionalización del sector ferroviario, contribuyendo activamente a la transformación y sostenibilidad de la movilidad del futuro".