Comienzan las obras de reparación de caminos rurales dañados por las borrascas en la provincia de Jaén

Visita a obras en caminos rurales de Rus - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha informado del inicio de los trabajos de reparación de los caminos rurales de la provincia que resultaron afectados por las borrascas del pasado invierno. Tragsa dispone de un ámbito temporal de ejecución de dos años para culminar todos los trabajos.

Las actuaciones --encargadas por el Ministerio de Agricultura a través de Seiasa a la empresa pública Tragsa-- han comenzado ya en los términos municipales de Rus, Torreperogil, Iznatoraf, Lopera, Marmolejo y Noalejo, así como en la comunidad de regantes de Hoya de Bornos, en Cambil.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado el camino de La Hita, en Rus, junto a la alcaldesa del municipio, Rocío Beltrán, miembros de la corporación municipal y responsables técnicos de Tragsa, para supervisar la marcha de los trabajos.

La intervención en esta vía, situada en el límite con el término de Canena, se efectúa sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados. El proyecto tiene como objetivo recuperar las condiciones de uso y el acceso a las explotaciones agrarias tras sufrir socavones, arrastres de piedras y el deterioro del firme y del drenaje.

Asimismo, se ha informado de que la intervención en el camino El Marqués está próxima a su finalización, dentro de un plan global para Rus que contempla el arreglo de siete caminos con una inversión que supera el millón de euros.

Estas obras forman parte de una relación definitiva de unos 200 proyectos que afectan a casi 700 caminos de la provincia. Las actuaciones fueron propuestas por los ayuntamientos y validadas por una comisión en la que participan la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, encargándose la redacción de la relación de proyectos al Colegio de Agrónomos.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno ha respondido a las críticas formuladas desde los municipios de Alcalá la Real y Linares respecto a las demoras en el inicio de las obras en sus términos. Fernández ha aclarado que los retrasos se deben a que estos ayuntamientos "no han tenido en cuenta los permisos preceptivos que Tragsa necesita para poder ejecutar las obras".

A este respecto, ha precisado que la mayor parte de estas vías municipales cuentan con afecciones que requieren el visto bueno de otras administraciones, tales como la Diputación, la Junta de Andalucía, organismos estatales de Carreteras o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El subdelegado ha apuntado que el Gobierno de España destina una partida de 3,5 millones de euros para la reparación de caminos en Alcalá la Real --dentro de un paquete global de 18,6 millones de euros en ayudas por el temporal en la localidad--.

En el caso de Linares, la inversión para caminos supera el millón de euros, de un total de ayudas por el temporal que sobrepasa los 13,1 millones de euros.