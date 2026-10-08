Montero lamenta la muerte de Maricarmen, "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - PSOE-A

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España, expresando que es "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar".

En un audio, Montero ha manifestado que "tras cada desahucio, hay una vida", y ha recalcado que Maricarmen es "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que se manifiesta para que exigir que la vivienda vuelva a ser un derecho", por encima "del negocio y de la especulación".

"Hoy Maricarmen ya no está", ha lamentado Montero, que ha abogado por que "su nombre nos recuerde que detrás de cada desahucio no hay un expediente, hay una vida".

"Mi cariño a su familia, a todas las personas que la acompañaron y lucharon junto a ella y al conjunto de la sociedad, que me consta, lo siente", ha expresado la dirigente del PSOE-A.