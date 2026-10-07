Líderes de la izquierda andaluza lamentan la muerte de Maricarmen: "Merecía vivir sus últimos años en su hogar"

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio. Archivo. - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios líderes de las fuerzas de izquierda andaluzas han lamentado este miércoles el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda tras ser desahuciada de la casa de Madrid en la que había vivido durante 71 años.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que Maricarmen es "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que exige que la vivienda vuelva a ser, por encima del negocio y la especulación, un derecho".

"Hoy Maricarmen ya no está. Que su nombre nos recuerde que detrás de cada desahucio no hay un expediente. Hay una vida", ha resaltado.

Además, ha solicitado el cese del concejal de Vivienda de Benalmádena, José Luis Bergillos, quien, según ha asegurado, habría "insultado" de manera "miserable" a esta mujer.

"Pedir perdón es necesario, pero no siempre es suficiente. Quien tiene la responsabilidad pública de garantizar el derecho a la vivienda no puede insultar y humillar de esa manera a una mujer que acababa de perder su casa. El alcalde de Benalmádena debe cesarlo de inmediato", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha relatado a través del mismo canal que no olvidarán que Maricarmen "salió de su desahucio en una camilla".

"Tampoco vamos a olvidar a los que la insultaron. Ni olvido ni perdón. Andalucía no te olvida, Maricarmen", ha indicado.

Además, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha expresado que Maricarmen "merecía vivir sus últimos años con tranquilidad y en su hogar".

"Durante demasiado tiempo se le negó una solución que la movilización social demostró que sí era posible. La solución llegó, pero el tiempo que le quitaron no se lo podía devolver nadie", ha remarcado, trasladando cariño y solidaridad a sus seres queridos y a "todo aquel que la acompañó en su lucha por quedarse a vivir en la que ha sido su casa por más de 50 años".