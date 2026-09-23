El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía entra en once nuevos proyectos europeos en 2026

Imagen de integrantes del Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía. - CTA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha reunido este miércoles en su sede de manera presencial y telemática y, entre otros asuntos, ha sido informado de la actividad internacional de esta fundación, que, de enero a septiembre de 2026, ha entrado en once nuevos proyectos financiados por la Comisión Europea.

Según ha recogido la entidad en una nota, el presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha afirmado que "la intensa actividad internacional de CTA nos permite acercar a las empresas andaluzas las grandes oportunidades que ofrece Europa para innovar, colaborar y crecer".

"Participar en proyectos europeos no solo atrae financiación, sino también conocimiento, socios estratégicos y acceso a redes internacionales que refuerzan la competitividad de nuestro tejido empresarial", ha añadido.

Con estos nuevos proyectos, CTA ha conseguido una financiación de casi 2,4 millones de euros y, además, gestionará, en el marco de uno de dichos proyectos, 1,2 millones para financiación en cascada, es decir, para ser redistribuidos a pymes y otras entidades innovadoras a través de convocatorias.

Además, la entidad ha destacado que CTA tiene el papel de líder en dos de los once nuevos proyectos. Estas iniciativas europeas, en coordinación con decenas de socios de diferentes países europeos, avanzarán en áreas como la bioeconomía circular y valorización de residuos, circularidad del sector textil, agricultura sostenible, construcción sostenible, almacenamiento energético, biodiversidad y lucha contra especies invasoras o mitigación del cambio climático, entre otras.

El Comité Ejecutivo de CTA, órgano de gestión y ejecución en el que están representados sus patronos, fue informado también de la actividad desarrollada por esta fundación como entidad colaboradora de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y el CDTI, entidad de la que CTA es el aliado estratégico en la región.

En concreto, CTA es entidad colaboradora de la Junta de Andalucía para el Programa Innovandalucía y ya ha finalizado la evaluación de los proyectos de las líneas 3 y 4. El Comité Ejecutivo también fue informado de la evolución de los proyectos financiados por el programa de incentivos de la fundación y de los éxitos conseguidos en los programas públicos RedIA y RedIA Salud, en los que CTA ha conseguido 2,3 millones de euros de financiación para cuatro proyectos andaluces, con una tasa de éxito del 80% cuando la media del programa se sitúa por debajo del 37%.

ACERCA DE CTA

CTA es una entidad de colaboración público-privada, para la aceleración de procesos de innovación. Presta apoyo a empresas de todos los tamaños, administraciones, universidades, otros organismos de investigación y cualquier entidad innovadora.

CTA es una fundación privada con más de 185 empresas miembros y 20 años de experiencia, impulsada en su origen por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

Asesora a las empresas para planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo.

Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

También tiene una creciente actividad internacional*como socio de referencia en proyectos de innovación en colaboración. Ya ha participado en más de 70 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como por organismos multilaterales, y ha colaborado con más de 770 entidades de 57 países.