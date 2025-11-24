El comité de empresa de Aucorsa exige medidas "urgentes" de protección tras un intento de apuñalamiento a un conductor

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Aucorsa ha expresado su "más enérgica condena" ante la tentativa de apuñalamiento a un conductor de la entidad ocurrida en la noche del sábado y ha reclamado a la administración competente "la implantación inmediata y urgente de la figura de agente de la autoridad para los conductores de autobús e inspectores".

En una nota, el comité considera "inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, especialmente al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas". "Una agresión de este tipo no sólo pone en riesgo la integridad del profesional, sino también la de todo el pasaje, el resto de usuarios de la vía y la ciudadanía", han advertido.

Asimismo, han instado a la empresa a "cumplir con su deber en materia de prevención de riesgos laborales, implantando mamparas integrales completamente cerradas en todos los autobuses con el fin de garantizar la seguridad de la plantilla".

Según han expuesto, "los conductores e inspectores de Aucorsa llevan años sufriendo amenazas y agresiones verbales y físicas durante el desempeño de su trabajo, pero nunca se había alcanzado un nivel de gravedad como el del episodio vivido ayer por nuestro compañero".

Desde el comité de empresa y la totalidad de la plantilla han expresado su "apoyo, solidaridad y deseo de pronta recuperación al trabajador afectado". Con el objetivo de "visibilizar la situación y exigir soluciones inmediatas", el comité de empresa convoca una concentración de protesta el miércoles 26 de noviembre a las 10,30 horas, en las puertas de la empresa. En ella se insistirá en "la urgencia de declarar agentes de la autoridad a conductores e inspectores, así como en la necesidad de implementar sin demora las medidas de protección adecuadas".