El comité de empresa de Hitachi dice que "sancionar a empleados sin empleo y sueldo no es buena voluntad"

Archivo - Una concentración de trabajadores de Hitachi Energy ante la factoría en Córdoba, en una imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha lamentado la actitud de la empresa que, "lejos de retirar las cartas de sanción que impuso a 76 trabajadores y a varios miembros del comité de empresa como gesto de buena voluntad de cara a la recuperación de la negociación", ha comunicado a los trabajadores afectados "la imposición de sanciones que van de 21 a 120 días de suspensión de empleo y sueldo".

En una nota, el presidente del comité de empresa y uno de los miembros del comité de empresa sancionados con 120 días de suspensión de empleo y sueldo junto al secretario del mismo, Álvaro García Leiva (CCOO), ha recordado que "la representación sindical decidió suspender la convocatoria de huelga del próximo jueves como gesto de buena voluntad para desescalar el conflicto y desbloquear la negociación del convenio colectivo".

"El comité pidió a la empresa que retirara las cartas de sanción y que cejara en su actitud amenazadora y pensábamos que teníamos un acuerdo, pero está visto que nos equivocamos, porque no sólo no ha retirado las cartas en las que informaba de las posibles sanciones, sino que las ha hecho efectivas", ha apuntado García Leiva.

En este sentido, el responsable sindical ha hecho hincapié en que "el comité de empresa sigue tendiendo la mano a la empresa para negociar", pero ha advertido de que "si la dirección de la empresa continúa amedrentando a la plantilla con sanciones y no retira las que ha comunicado hoy, a las puertas de la Navidad, no dudaremos en retomar la convocatoria de huelga".

Además, García Leiva ha remarcado que "la empresa debería explicar los motivos que tiene para seguir tensando la situación después de haber suspendido la huelga, que fue lo que nos pidió para seguir negociando". "No entendemos por qué sigue presionando y alterando a los compañeros, salvo que le interese que el conflicto vuelva a escalar para ocultar su mala gestión", ha aseverado.

Igualmente, el comité de empresa se pone a disposición de todos los trabajadores que, "ejerciendo su legítimo derecho, asistieron a la asamblea informativa y apoyaron al presidente y al secretario del comité cuando fueron sancionados por la dirección de la empresa". "Seguiremos defendiendo los derechos de los compañeros y si no hay gestos de buena fe por parte de la empresa, no dudaremos en adoptar las medidas que sean necesarias para hacerlos cumplir", ha apostillado García Leiva.