El comité de Hitachi se compromete a presentar a la empresa una "nueva plataforma" para cerrar el convenio

Trabajadores de Hitachi Energy, en una de sus manifestaciones ante la factoría cordobesa. - CCOO

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba y representantes de la empresa se han mantenido un encuentro este lunes, "en la primera de las cuatro reuniones que se acordaron en sede judicial el pasado jueves con el objetivo de avanzar hacia una solución dialogada al conflicto" laboral.

Según ha informado el sindicato CCOO en una nota, durnate la reunión "la representación sindical ha planteado la necesidad de analizar la situación de la fábrica, para poder definir el convenio colectivo que necesita la empresa para seguir siendo competitiva" y se ha comprometido a presentar "una nueva plataforma tras las fiestas navideñas, para tratar de cerrar el convenio colectivo".

En este sentido, el comité de empresa es "optimista" y confía en que "antes del 12 de enero se pueda llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, que ha sido la principal causa del conflicto laboral que llevó a la convocatoria de una huelga desde el 13 de noviembre".

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha dicho que "el acuerdo del juzgado es el más positivo para avanzar hacia una solución al conflicto y, además, suspende las sanciones y los trabajadores pueden cobrar su salario. Desde luego, es mejor que el que la empresa ha firmado con UGT, al que, según hemos podido saber, aún no se ha adherido ningún trabajador".