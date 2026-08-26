Las competencias singulares de Andalucía cuestan 138 euros per cápita, 47 menos que el conjunto nacional

Archivo - Participantes en el último Consejo de Política Fiscal celebrado el pasado 6 de julio de 2026 en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las competencias de carácter singular de Andalucía suponen 1.184 millones de euros al año, lo que equivale a 138 euros per cápita, mientras que en el conjunto nacional esta cifra se situa en 185 euros por persona, según las valoraciones recogidas en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado este miércoles y a tan sólo una semana de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para el 4 de septiembre.

La Junta de Andalucía gestiona las transferencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); las competencias en medios materiales y personales del servicio de la Administración de Justicia; la formación a ocupados y gestión de la formación continua; la financiación para hospitales provinciales; la gestión de los parques nacionales y las actividades en sanidad del Instituto Social de la Marina.

El estudio, consultado por Europa Press, ha sido elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y muestra que la valoración económica de competencias no homogéneas en 2023 tiene un índice de 74,7 puntos en la comunidad andaluza frente a la media nacional, que se corresponde en todos los casos con un índice de referencia de 100 puntos. En este sentido, la financiación para estas competencias asumidas en Andalucía supone un 14,23% del resto de autonomías, que destinaron 8.319 millones de euros para una población de 44.106.707 personas.

Además, la valoración de las competencias de la Administración de Justicia corresponde a 406,8 millones, un 23% del total (1763,5 millones), lo que implica una valoración por habitante de 47,5 euros y un índice de 98,8 puntos.

Por otra parte, en el ámbito de la financiación provincial, la Fedea sitúa la valoración de las competencias y entes asimilados de régimen común en las provincias andaluzas en 1.932 millones de euros, lo que supone 225 euros por persona y le corresponde un índice de 102,6 puntos. En concreto, 343 millones consistieron en ingresos incluidos en el Fondo de Suficiencia, mientras que los ingresos incluidos en el sistema de financiación de las corporaciones locales consistieron en 1.480 euros.

LA POLICÍA CATALANA ES LA COMPETENCIA NO HOMOGÉNEA CON MAYOR GASTO

En contexto, el estudio de Fedea se publica en virtud de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera y en mitad del debate de las comunidades por la financiación autonómica. Así, el informe identifica a la policía autonómica catalana como la competencia no homogénea con mayor gasto del Estado, con una valoración de 1.855 millones de euros en 2023, por lo que propone usar la reforma del sistema de financiación autonómica para revisar el listado de las competencias singulares.

Igualmente, Fedea ha denunciado que la metodología del "coste histórico" que se está aplicando actualmente genera "valoraciones muy dispares e incoherentes" para un mismo servicio según el territorio. De hecho, el autor cree que estas desigualdades resultan "prácticamente invisibles" para la ciudadanía porque el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad los datos detallados. Por ello, ha analizado el ejercicio 2023 y ha cifrado en 8.319 millones de euros el gasto en competencias singulares, es decir, atribuciones que solo asumen algunas autonomías.

Después de la policía autonómica catalana, la competencia singular más cara es el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones. A estas partidas les siguen los fondos para la normalización lingüística, que ascienden a 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.

De esta manera, el informe señala ejemplos de costes dispares por el mismo servicio, que considera "difícilmente justificables". En la gestión de la Administración de Justicia, traspasada a diez comunidades, el coste por habitante oscila en un abanico de más de 80 puntos de índice. Mientras que Asturias ha recibido 81,8 euros por habitante, Galicia ha percibido 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se ha quedado en 37,7 euros.

Una brecha más acentuada se ha registrado en la partida destinada a los profesores de religión, donde la financiación por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias lidera este reparto con 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares. Por su parte, la valoración de las competencias de las provincias sitúa a Madrid con 136 euros per cápita ante los 367 euros de Extremadura.