La compraventa de viviendas en Andalucía vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 0,7% en agosto

Infografía con cifras de compraventa de viviendas en agosto en Andalucía y a nivel de regiones, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía en agosto ha crecido un 0,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 9.427 operaciones. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 23%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Andalucía, 8.753 se realizaron sobre viviendas libres y 674 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 2.400 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.027 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 14.661 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.427 compraventas, 2.573 fueron herencias, 256 donaciones y 30 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Andalucía 23.256 fincas urbanas a través de 15.299 compraventas, 3.668 herencias, 449 donaciones, 71 permutas y 3.769 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.664 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.325 herencias, 1.580 compraventas, 105 donaciones, nueve permutas y 645 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024.

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.