La compraventa de viviendas por extranjeros cae un 12,7% en Andalucía hasta junio, con una subida de precios de un 11,5%

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SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros ha descendido un 12,7% interanual en Andalucía durante el primer semestre de 2026, hasta las 11.807 operaciones, frente a las 13.520 registradas en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el precio medio pagado por estos compradores ha aumentado un 11,5%, hasta alcanzar los 2.806 euros por metro cuadrado, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) publicados este jueves.

De esta forma, Andalucía se ha situado como la segunda comunidad autónoma con mayor número de compraventas de vivienda realizadas por extranjeros, únicamente por detrás de la Comunidad Valenciana, que ha contabilizado 17.446 operaciones, y por delante de Cataluña, con 10.293. Las transacciones registradas en la comunidad andaluza representan cerca del 19% del total nacional.

En concreto, las operaciones en Andalucía han disminuido en 1.713 respecto al primer semestre de 2025, situándose en su nivel más bajo para una primera mitad del año desde 2021, cuando se contabilizaron 9.205 compraventas.

En cuanto al perfil de los compradores, los extranjeros residentes en España han protagonizado 6.007 operaciones en Andalucía, el 50,9% del total autonómico, mientras que las adquisiciones efectuadas por no residentes han alcanzado las 5.800, el 49,1% restante.

De hecho, Andalucía ha concentrado el 25,3% de todas las compraventas realizadas por extranjeros no residentes en España, siendo la segunda comunidad con mayor volumen de operaciones de este colectivo, por detrás de la Comunidad Valenciana, con 9.250 transacciones.

Por su parte, las adquisiciones de extranjeros residentes en Andalucía han representado el 15,3% del total nacional de este grupo, por detrás de Cataluña (8.516 operaciones) y la Comunidad Valenciana (8.196).

Pese al descenso de las operaciones, el precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por extranjeros en Andalucía se ha incrementado un 11,5% interanual, hasta alcanzar los 2.806 euros, frente a los 2.518 euros registrados en el primer semestre de 2025.

Este encarecimiento supera el incremento del 9,4% contabilizado en el conjunto de España, donde el precio medio pagado por los compradores extranjeros se ha situado en 2.644 euros por metro cuadrado.

Asimismimo, Andalucía figura entre las diez comunidades autónomas en las que los precios abonados por extranjeros han registrado incrementos de dos dígitos, aunque por debajo de los avances de Cantabria (23%), Asturias (22,3%), Extremadura (16,4%), Comunidad Valenciana (15,6%) y Comunidad de Madrid (15,4%), entre otras.

En el conjunto de España, la compraventa de vivienda libre por extranjeros descendió un 13% interanual en el primer semestre de 2026, hasta las 62.327 operaciones, lo que supone el mayor retroceso desde la primera mitad de 2020.

Pese a la caída de las transacciones, el precio medio pagado por estos compradores aumentó un 9,4%, hasta los 2.644 euros por metro cuadrado.

Las operaciones realizadas por extranjeros representaron el 18,3% del total de compraventas de vivienda libre entre enero y junio, frente al 19,2% del mismo periodo de 2025 y al 20,3% de 2024, manteniendo la tendencia descendente observada desde entonces.

El descenso fue más intenso entre los extranjeros no residentes, cuyas compraventas retrocedieron un 18% interanual, hasta las 22.940 operaciones, el menor volumen desde el primer semestre de 2021. Estas transacciones representaron el 36,8% de las realizadas por compradores extranjeros.

Por su parte, los extranjeros residentes concentraron el 63,2% restante, con 39.387 operaciones, un 9,7% menos que en el primer semestre de 2025. El estudio revela que, aunque se alejaron del máximo histórico alcanzado en la primera mitad del año pasado, sus compraventas se mantuvieron en niveles elevados en comparación con la serie histórica.

El informe también constata que el volumen de operaciones realizadas por extranjeros volvió a disminuir en el primer semestre de 2026 respecto al semestre anterior, tanto entre residentes como entre no residentes. En este último grupo, la tendencia descendente se prolonga desde el máximo registrado en la primera mitad de 2022.

LOS PRECIOS SUBEN UN 9,4%

El precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por extranjeros se situó en 2.644 euros en el primer semestre, un 9,4% más que en el mismo periodo de 2025.

Los extranjeros no residentes continuaron pagando los importes más elevados, con una media de 3.493 euros por metro cuadrado, un 11,8% más que un año antes. En el caso de los extranjeros residentes, el precio medio alcanzó los 2.102 euros, con un incremento interanual del 9,8%.

Por su parte, los compradores nacionales pagaron una media de 1.971 euros por metro cuadrado, un 8,7% más que en el primer semestre de 2025.

Además, la diferencia entre los precios abonados por extranjeros no residentes y residentes alcanzó un nuevo máximo histórico, ya que los primeros pagaron de media 1.391 euros por metro cuadrado más que los segundos, frente a una brecha de 1.210 euros en el mismo periodo del año anterior.

DESCENSOS EN LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la compraventa de vivienda libre por extranjeros descendió en la mayoría de ellas. Las únicas excepciones fueron Castilla-La Mancha, donde las operaciones aumentaron un 4,4%, y Extremadura, con un avance del 3,3%.

Las caídas más pronunciadas se registraron en Cantabria, con un 20,5%; Canarias, con un 20,3%; y la Comunidad de Madrid, con un 19,7%. Les siguieron Baleares y la Comunidad Valenciana, ambas con retrocesos del 15,4%; el País Vasco, con un 14%; Galicia, con un 12,8%; Andalucía, con un 12,7%; y Murcia, con un 12,2%.

Los descensos fueron más moderados en Cataluña, donde las compraventas bajaron un 9%; Castilla y León y Asturias, ambas con un 8,2%; y Navarra, con un 5,3%. En La Rioja y Aragón, el volumen de operaciones se mantuvo prácticamente estable, con caídas del 0,8% y del 0,2%, respectivamente.

En cuanto a la distribución territorial, la Comunidad Valenciana concentró el mayor número de compraventas realizadas por extranjeros no residentes, con 9.250 operaciones, el 40,3% del total de este grupo. Le siguió Andalucía, con 5.800 transacciones, el 25,3%; Canarias, con 2.046 (8,9%); Murcia, con 1.780 (7,8%); y Cataluña, con 1.777 (7,7%). Baleares representó el 6,4% de las operaciones de este grupo y Madrid, el 1,5%.

Entre los extranjeros residentes, Cataluña encabezó el mercado, con 8.516 compraventas, el 21,6% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con 8.196 (20,8%); Andalucía, con 6.007 (15,3%); y la Comunidad de Madrid, con 3.912 (9,9%).

EL PRECIO AUMENTA EN 15 COMUNIDADES

El precio medio pagado por los extranjeros aumentó en 15 de las 17 comunidades autónomas. Cantabria registró el mayor incremento, del 23%, seguida de Asturias, con un 22,3%; Extremadura, con un 16,4%; la Comunidad Valenciana, con un 15,6%; y la Comunidad de Madrid, con un 15,4%.

También se anotaron subidas de dos dígitos en Murcia, del 15,1%; el País Vasco, del 12,8%; Castilla y León, del 12,7%; Castilla-La Mancha, del 12,5%; y Andalucía, del 11,5%.

Los avances fueron más moderados en Canarias, con un 9,7%; Baleares, con un 9,3%; Galicia, con un 5,2%; Cataluña, con un 3%; y Aragón, con un 0,4%. Los únicos descensos se produjeron en La Rioja, donde el precio medio cayó un 5,5%, y Navarra, con un retroceso del 4,8%.