El concejal Ángel Ortiz se presentará como precandidato a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba

Archivo - El concejal socialista en Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha trasladado a sus compañeros de formación que, "después de mucho meditar y sopesar qué es mejor" para el PSOE y para Córdoba, ha tomado la decisión de presentarse como precandidato a las primarias del PSOE de Córdoba para encabezar la candidatura socialista a las elecciones municipales de 2027.

En un comunicado interno, al que ha tenido acceso Europa Press y ha adelantado 'Diario Córdoba', Ortiz ha asegurado que da este paso adelante "desde la lealtad" a las siglas del PSOE y "desde el máximo respeto hacia quienes hoy" están al frente de las agrupaciones como secretarios generales, a los que ha agradecido que, en su momento, tuvieron a bien reunirse "para intentar buscar un consenso" y tratar de "evitar este proceso", algo que les ha agradecido "sinceramente".

Así las cosas, Ángel Ortiz ha expresado que el proceso de primarias no debe entenderse "como algo negativo ni como una fractura", sino que se trata de "una herramienta" que tiene el partido "para debatir, escuchar, sumar y crecer", y busca afrontar este proceso desde ese contexto, todo ello sin saltarse las líneas que no se deben cruzar en un proceso interno, como confía en que tampoco "lo harán las demás personas que decidan dar el paso".

De este modo, Ángel Ortiz ha adelantado que el próximo lunes, día 7 de septiembre, hará pública su precandidatura cuando proceda a registrarla. A partir de ese momento, buscará la oportunidad de compartir con la militancia sus "ideas, propuestas y el proyecto" que quiere "construir entre todos", con un "liderazgo compartido, escuchando mucho, incorporando muchas voces y creyendo siempre antes en el colectivo que en el individualismo".

Ortiz se convierte en el tercer socialista que anuncia que se presentará a las primarias del PSOE en Córdoba para la Alcaldía de la ciudad después de que ya lo hiciera la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, que ha presentado públicamente su precandidatura este viernes, y el concejal en la capital y diputado provincial José Antonio Romero, quien este pasado jueves también confirmó su intención de concurrir al proceso.