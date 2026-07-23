La concejal de Huétor Vega Carolina Higueras, nueva diputada del PSOE en la Diputación de Granada

Toma de posesión de la concejal de Huétor Vega Carolina Higueras como nueva diputada provincial del PSOE en la Diputación de Granada. - PSOE

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Huétor Vega Carolina Higueras ha tomado posesión este jueves como nueva diputada provincial del PSOE en la Diputación de Granada.

Este relevo se produce a raíz de que Paco Cuenca dejara el pasado junio su acta de concejal en el Ayuntamiento de Granada para centrarse en su labor como parlamentario andaluz. En el Ayuntamiento de Granada ha sido sustituido por María Arnedo.

Cuenca fue de número dos en la lista socialista encabezada por Olga Manzano para las elecciones andaluzas del 17 de mayo y María Ángeles Prieto de número tres; ellos serán los diputados socialistas que representarán a la provincia en el Parlamento andaluz.

En materia de gestión, los socialistas han criticado durante el pleno que el equipo de gobierno del PP "haya vuelto a votar en contra de una mayor financiación incondicionada para los ayuntamientos de la provincia, una propuesta municipalista presentada por el PSOE para reforzar la autonomía municipal y dotar a los consistorios de más recursos económicos directos", según ha explicado el diputado Ismael Padilla.

Por otra parte, el diputado provincial José María Villegas ha lamentado que IU no haya incorporado a su moción las aportaciones socialistas planteadas "tras un intenso proceso de diálogo y escucha con plataformas ciudadanas, colectivos y representantes municipales de los municipios afectados por el proyecto de la VAU5".

El socialista ha considerado que estas aportaciones habrían enriquecido el debate y fortalecido una posición común en defensa de una movilidad metropolitana "más sostenible, participativa y respetuosa con la Vega de Granada".