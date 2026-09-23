Concentración en Jaén de empleados de Alsa, concesionaria de bus urbano, para exigir una negociación real del convenio

Trabajadores de Alsa en Jaén exponen sus reivindicaciones en la negociación del convenio colectivo. - CSIF-JAÉN

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Alsa, concesionaria del autobús urbano en Jaén, se han concentrado este miércoles para exigir a la dirección de la empresa una negociación "real" y seria que tenga en cuenta sus demandas para renovar el convenio colectivo, frente al "pitorreo" que, a su juicio, viene demostrando en los últimos nueve meses.

Así lo ha indicado a los periodistas el presidente del comité de empresa, Antonio Peña, en la protesta realizada en la plaza de la Libertad el día previo a una nueva reunión con responsables de Nex Continental Holdings, SLU que consideran decisiva.

En la postura de los empleados, hay varios puntos destacados, empezando por "la equiparación salarial" con sus compañeros de Alsa en otras provincias andaluzas. Se ha referido, por ejemplo, a Granada y Almería, con unas mejores condiciones laborales y salariales a pesar de desempeñar el mismo trabajo y pertenecer al mismo grupo empresarial.

Junto a esta subida salarial "justa", la plantilla --formada por 91 personas-- también demanda el pago de los festivos con recargo del 75 por ciento legalmente establecido o la instalación de más aseos en rutas.

"Ya son muchos años de cansancio, muchos años de arrastre, muchas promesas que no se han cumplido. Y sí que hemos mejorado en muchas circunstancias, está claro, a la vista está las mejoras que hemos tenido, pero vamos a ponernos a la altura que tenemos que ponernos", ha declarado Peña.

En este sentido, los trabajadores, que han estado respaldados por CSIF en la concentración, están a la espera de conocer "la disposición" de la dirección en el citado encuentro. Será entonces cuando puedan analizar y decidir si mantienen o no el calendario de movilizaciones, que incluye huelga durante la Feria de San Lucas, el próximo mes de octubre.