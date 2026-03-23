Concentración de rechazo por la agresión a dos profesionales de Primaria centro de salud de Arjona (Jaén)

Concentración de concenda por agresión a personal sanitario en el centro de salud de Arjona - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARJONA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Todas las organizaciones sindicales de la Junta de Personal así como profesionales sanitarios del centro de salud de Arjona (Jaén) se han concentrado de forma conjunta este lunes en la puerta del edificio para mostrar su apoyo y solidaridad a las dos profesionales de este centro de Atención Primaria por la agresión sufrida el pasado lunes,16 de marzo.

El suceso se produjo cuando familiares de una paciente agredieron verbalmente y amenazaron a las profesionales en la consulta en la que se encontraban, además de intentar agredirles físicamente y destrozar equipamiento de la sala.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, que también ha participado en la concentración junto al director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, ha señalado que "no se puede permitir este tipo de actitudes violentas que carecen de cualquier justificación, debiendo desterrarlas de nuestra sociedad, máxime contra personas que lo que hacen es velar por nuestra salud".

Ha subrayado "el apoyo unánime y la solidaridad del conjunto de profesionales a la trabajadora agredida". Igualmente, ha manifestado que se están realizando acciones formativas y talleres, en el caso de Jaén, con el Interlocutor Policial Sanitario de Jaén de la Policía Nacional para preparar a los sanitarios y no sanitarios frente a este tipo de situaciones.

Desde el momento en que se produjo la agresión, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén puso a disposición de las profesionales afectadas todo el apoyo, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

Desde la Comisión de Agresiones, formada por personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, así como por toda la representación sindical, que fue creada hace unos meses, se van a seguir realizando acciones específicas no sólo en relación con esta agresión ya producida, si no en pro de la prevención de que éstas sucedan.

Para ello, ya se están revisando específicamente circuitos internos relacionados con la seguridad de los profesionales, ahondando en posibles mejoras que reforzarán las medidas existentes. Asimismo, se están examinando diversas propuestas y priorizando su despliegue, en función de la importancia de su implementación.

El Colegio de Enfermería de Jaén también ha condenado las recientes agresiones a enfermeras y médica en Arjona y Torredelcampo (Jaén) y ha exigido "tolerancia cero".

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (COEJ) manifiestan su "más enérgica condena y repulsa" ante "los graves episodios de violencia" sufridos por enfermeras y una médica en el ejercicio de sus funciones durante los últimos días.

La Consejería Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques, como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad, como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión.

En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad.