La Universidad Pablo de Olavide acogerá un laboratorio vivo para estudiar la biodiversidad

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla acogerá un laboratorio vivo para estudiar la biodiversidad - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se convertirá en un laboratorio vivo para mejorar su biodiversidad es el reto en el que trabaja el proyecto 'Renaturalización de la UPO a través de la ciencia ciudadana', donde investigadores de esta institución académica, junto con distintos agentes sociales y estudiantado, se convertirán en científicos-ciudadanos para consolidar un programa integral del entorno natural universitario.

Tras la aplicación de las actividades, donde participarán 200 personas, se elaborará un informe incluyendo directrices prácticas y aplicables para mejorar la biodiversidad del enclave, según se recoge en una nota de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El programa, que forma parte del proyecto 'Andalucía + ciencia ciudadana', está coordinado por la Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide y pretende potenciar la utilización de este abordaje científico participativo entre distintos agentes. En concreto, supone la implicación activa de una comunidad para dar respuesta a un problema cercano con acciones basadas en el conocimiento, en este caso la renaturalización y seguimiento de la biodiversidad del campus de la Universidad Pablo de Olavide.

El proyecto se ha presentado en la mañana de este sábado durante el VI BioBlitz en la UPO, un maratón de biodiversidad de 24 horas, organizado con la plataforma de ciencia ciudadana Observation.org, donde alumnado universitario y ciudadanía han desarrollado muestreos de fauna, flora u hongos en el campus, asesorados por expertos.

El BioBlitz ha sido la primera actividad de la iniciativa, que arranca ahora y durará hasta abril de 2027. Durante su ejecución, espera mejorar la biodiversidad y funcionalidad ecológica del campus, generar conocimiento científico útil para su gestión y fomentar una ciudadanía comprometida con la conservación de la naturaleza, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un grupo de 200 personas, entre alumnado universitario, estudiantes de Secundaria, asociaciones sociales, personal investigador y ciudadanía, participará en este proyecto que cuenta con la asesoría científica de los investigadores del departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la UPO Martina Carrete y Luis Villagarcía.

También colaboran el Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEi CamBio), la Universidad de Sevilla, la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la asociación de jóvenes emprendedores Iberozoa, la Asociación Ecologista Anea, así como la plataforma Observation.org.

La propuesta tiene también una dimensión educativa y de inclusión. En este sentido, contará con la implicación de estudiantes del IES Galileo Galilei y del IES María Galiana, ambos de Montequinto (Sevilla), así como con la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria (Tres Barrios-Amate, Sevilla), que trabaja con niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. De este modo, la renaturalización del campus se plantea no solo como una herramienta de mejora ecológica, sino también como un proceso de aprendizaje, integración y compromiso colectivo.

FASES DEL PROYECTO

La iniciativa ha arrancado ya con la configuración de equipos de trabajo a la que seguirá un diagnóstico científico. Se desarrollará un programa continuado de observación de biodiversidad en el campus mediante plataformas digitales de ciencia ciudadana (Observation, iNaturalist).

En concreto, se revisarán los registros de polinizadores detectados en estas webs, se registrarán cajas nido para definir su número y ubicación, además de analizar la mortalidad de especies por infraestructuras. A esto se suma una evaluación de los hábitats y propuestas botánicas para restaurar la vegetación.

Tras esta fase de diagnóstico, el equipo elaborará propuestas de actuación e intervenciones concretas. Finalmente, se elaborará un informe que incluirá directrices prácticas y claras que puedan ser aplicadas para mejorar la biodiversidad y la funcionalidad ecológica del campus.

OCHO PROYECTOS ANDALUCES DE CIENCIA CIUDADANA

La mejora de las biodiversidad y funcionalidad ecológica de la Universidad Pablo de Olavide es uno de los ocho proyectos de la convocatoria de ayudas 'Andalucía, mejor con ciencia' que están recibiendo apoyo para el desarrollo de sus planes de acción de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta 'ventanilla única' se dedica a asesorar, formar y difundir iniciativas de participación de la ciudadanía en la ciencia y es la primera de ámbito regional en todo el país. De esta forma, brindará apoyo a estos ocho proyectos.