Una concentración reclama en Jaén garantías para el transporte escolar: "Debe estar resuelto desde el primer día"

Concentración en Jaén en defensa del transporte escolar. - EUROPA PRESS

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ante la Delegación Territorial de Educación en Jaén ha reclamado este jueves garantías para el transporte escolar, un servicio básico para asegurar la igualdad de oportunidades que "debería de estar resuelto desde el primer día del curso". Sin embargo, se inició en la provincia con 56 rutas inoperativas y más de 1.600 estudiantes afectados--.

Así lo ha indicado a los periodistas Dolores Pérez, vicesecretaria de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos de Jaén (Fampa Los Olivos). Pese al acuerdo entre la Junta y Unibús para la recuperación de las rutas, la entidad ha decidido mantener esta protesta porque "todavía nos han terminado de restablecer todas las líneas".

"Volvemos a alzar la voz ante una situación que nunca debería haberse producido", ha dicho, no sin destacar que, tras cada ruta sin cubrir, "hay menores que tienen derecho a acudir a clases en condiciones de igualdad y familias que han tenido que reorganizar horarios, trabajos, vehículos y responsabilidades para garantizar algo que debería de estar resuelto desde el primer día de curso".

Al respecto, ha defendido que este servicio "no puede tratarse como un problema secundario" ni solucionarse "mediante medidas provisionales". De este modo, becas, taxis o aulas alternativas "pueden responder a una emergencia puntual, pero no sustituyen un sistema estable de transporte escolar" que debe tener una planificación que lo garantice desde el inicio de curso.

"Debemos ser solidarios. Aunque muchos tengamos ya el transporte solucionado, ¿quién nos va a asegurar que dentro de unos meses, cuando se supone que estará la gran licitación, no nos quedemos otra vez con rutas desiertas?", ha preguntado.

Ha incidido, además, en que quedan líneas que aún no prestan servicio y ha confiado en que "se pongan en funcionamiento en breve". "Hasta que no veamos al último niño o niña montarse en el autobús, no pararemos", ha subrayado la responsable de Fampa Los Olivos.

Una de las que están pendientes es la que opera en Larva, según ha indicado su alcaldesa, Ángeles Leiva (PSOE), quien se ha trasladado hasta la capital para participar en la concentración y denunciar esta situación "vergonzosa" en el transporte escolar.

Tras recordar que Larva es un municipio pequeño de más de 400 habitantes, ha explicado que tiene "18 niños y niñas que a día de hoy no están yendo aún a su centro educativo en Jódar" porque todavía no tienen autobús y "sus padres no tienen medios para llevarlos", según ha informado el PSOE jiennense.

"Hoy jueves todavía están sin transporte. Es inconcebible. Nos dicen que se va a resolver, pero a día de hoy no está resuelto", ha lamentado Leiva, quien ha lamentado que con este tipo de situaciones "están apagando el medio rural".

Igualmente, ha criticado la propuesta de las becas. Una opción que las familias rechazan "porque los padres trabajan, porque ahora empieza la campaña de la aceituna y tienen muchos inconvenientes para llevarlos a sus centros educativos", según ha comentado en la protesta, a la que también han acudido otros alcaldes y alcaldesas socialistas y miembros del grupo parlamentario y de la ejecutiva provincial.